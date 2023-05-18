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Мэрия прокомментировала стройку возле реконструированного сада имени Аксакова в Уфе

18 мая 2023, 11:32
Фото: mkset.ru
На данный момент собственнику участка осталось доработать концепцию проекта учитывая соседство с ОКН, сообщили Mkset в пресс-службе ведомства 18 мая.

Власти Уфы прокомментировали вероятное появление между садом Аксакова заводом «Уфимкабель» жилых домов. Информация об этом со ссылкой на информированный источник в мэрии поступала в городские СМИ, причем сообщала эта информация даже этажность будущих домов, которые скорее всего разведут в саду.

— Собственнику земельного участка рекомендовано доработать концепцию проекта с учетом соседства с объектом культурного наследия «Здание Губернской земской управы» по улице Цюрупы, 12 (ранее отреставрирован ООО «Уфимкабель») и садом им. С.Т. Аксакова. По итогам корректировки концепции будет приниматься решение о разработке планировочной документации, — сообщили в пресс-службе мэрии.
Пять многоэтажек: на «ничейной» земле у сада Аксакова в Уфе появятся жилые дома
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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