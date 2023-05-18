Мэрия прокомментировала стройку возле реконструированного сада имени Аксакова в Уфе

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Власти Уфы прокомментировали вероятное появление между садом Аксакова заводом «Уфимкабель» жилых домов. Информация об этом со ссылкой на информированный источник в мэрии поступала в городские СМИ, причем сообщала эта информация даже этажность будущих домов, которые скорее всего разведут в саду.
— Собственнику земельного участка рекомендовано доработать концепцию проекта с учетом соседства с объектом культурного наследия «Здание Губернской земской управы» по улице Цюрупы, 12 (ранее отреставрирован ООО «Уфимкабель») и садом им. С.Т. Аксакова. По итогам корректировки концепции будет приниматься решение о разработке планировочной документации, — сообщили в пресс-службе мэрии.