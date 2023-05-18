Мэрия прокомментировала стройку возле реконструированного сада имени Аксакова в Уфе

Власти Уфы прокомментировали вероятное появление между садом Аксакова заводом «Уфимкабель» жилых домов. Информация об этом со ссылкой на информированный источник в мэрии поступала в городские СМИ, причем сообщала эта информация даже этажность будущих домов, которые скорее всего разведут в саду.