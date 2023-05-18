Купол мечети Ар-Рахим в Уфе, находки на дне пляжей и подробности смерти малыша

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Published Сегодня, 16:52
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На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол. Сейчас на стройплощадке готовят место для установки и работы башенного крана, сообщил муфтий ДУМ Айнур Биргалин.
Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт. В ночь с 18 на 19 мая в аэропорту Пулково самолет, который должен был вылететь в Уфу, не вылетел в столицу Башкирии и вернулся на стоянку. Находясь на предварительном старте взлетно-посадочной полосы, пилот доложил о необходимости возврата на стоянку из-за технической неисправности.
Стали известны новые подробности трагической смерти двухгодовалого малыша в Уфе - на ребенка в квартире няни рухнул телевизор. Как рассказывает отец ребенка, няню супруги нашли в социальных сетях, за ее услуги они платили 10 000 рублей, все их устраивало. Сейчас у мужчины претензий к няне нет, в то время как его супруга требует наказать виновницу по всей строгости закона.
Власти Уфы прокомментировали вероятное появление между садом Аксакова заводом «Уфимкабель» жилых домов. Информация об этом со ссылкой на информированный источник в мэрии поступала в городские СМИ, причем сообщала эта информация даже этажность будущих домов, которые скорее всего разведут в саду. На данный момент собственнику участка осталось доработать концепцию проекта учитывая соседство с ОКН, сообщили Mkset.
Водолазы раскрыли, что нашли на дне водоемов возле пляжей в Уфе. Занимаются очисткой акватории пляжей спасатели УГЗ. Помимо коряг и топляка на дне находят большие ракушки-мидии с острыми краями, со дна в Уфе был поднят настоящий реликт — бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога, все они жили на земле 8–10 тысяч лет назад. Также на одном из пляжей Уфы обнаружили якорь, которому более ста лет.