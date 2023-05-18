Купол мечети Ар-Рахим в Уфе, находки на дне пляжей и подробности смерти малыша

Водолазы раскрыли, что нашли на дне водоемов возле пляжей в Уфе. Занимаются очисткой акватории пляжей спасатели УГЗ. Помимо коряг и топляка на дне находят большие ракушки-мидии с острыми краями, со дна в Уфе был поднят настоящий реликт — бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога, все они жили на земле 8–10 тысяч лет назад. Также на одном из пляжей Уфы обнаружили якорь, которому более ста лет.