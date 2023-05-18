Что обнаружили водолазы на дне водоемов возле пляжей Уфы

До начального купания сезона в Уфе осталось около двух недель. Вчера вопрос готовности к сезону обсуждали на совещании в мэрии. С 18 мая работу начала комиссия, которая будет делать выводы о готовности того или иного пляжа к приему горожан. Пляжей, как и сообщалось ранее, в Уфе будет насчитываться десять.