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Что обнаружили водолазы на дне водоемов возле пляжей Уфы

18 мая 2023, 08:23
Фото: 1MI

Водолазы раскрыли, что нашли на дне водоемов возле пляжей в Уфе

О ситуации на дне официальных пляжей Уфы в ЦУР рассказал глава УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов 18 мая.

До начального купания сезона в Уфе осталось около двух недель. Вчера вопрос готовности к сезону обсуждали на совещании в мэрии. С 18 мая работу начала комиссия, которая будет делать выводы о готовности того или иного пляжа к приему горожан. Пляжей, как и сообщалось ранее, в Уфе будет насчитываться десять.

Помимо обработки территорий от насекомых и грызунов перед каждым пляжным сезоном досконально обследуется дно, оно должно быть пологим и чистым. Занимаются очисткой акватории пляжей спасатели УГЗ и в их копилке интересных находок немало настоящих артефактов. Разумеется среди находок есть и обычный мусор и разные природные элементы по типу коряг.

Помимо коряг и топляка на дне находят большие ракушки-мидии с острыми краями, со дна в Уфе был поднят настоящий реликт — бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога, все они жили на земле 8–10 тысяч лет назад. Также на одном из пляжей Уфы обнаружили якорь, которому более ста лет.

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#Город#Новости Уфы#Пляжи Уфы#Ирина Деревянчук
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