Что обнаружили водолазы на дне водоемов возле пляжей Уфы

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
До начального купания сезона в Уфе осталось около двух недель. Вчера вопрос готовности к сезону обсуждали на совещании в мэрии. С 18 мая работу начала комиссия, которая будет делать выводы о готовности того или иного пляжа к приему горожан. Пляжей, как и сообщалось ранее, в Уфе будет насчитываться десять.
Помимо обработки территорий от насекомых и грызунов перед каждым пляжным сезоном досконально обследуется дно, оно должно быть пологим и чистым. Занимаются очисткой акватории пляжей спасатели УГЗ и в их копилке интересных находок немало настоящих артефактов. Разумеется среди находок есть и обычный мусор и разные природные элементы по типу коряг.
Помимо коряг и топляка на дне находят большие ракушки-мидии с острыми краями, со дна в Уфе был поднят настоящий реликт — бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога, все они жили на земле 8–10 тысяч лет назад. Также на одном из пляжей Уфы обнаружили якорь, которому более ста лет.