Кардиолог предупредила о риске инфаркта при повышенном давлении

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Малиновская напомнила, что повышенное давление — это не только реакция организма на стресс или нагрузку, но и признак хронического заболевания — гипертонической болезни. Специалист отметила, что повышенное давление может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, а также когнитивных расстройств и проблем с почками, если оно не будет лечиться, пишет Pravda.Ru.
Эксперт советует ежегодно измерять артериальное давление в рамках диспансеризации, а при необходимости — ежедневно следить за ним. Гипертония часто не проявляет себя ярко, поэтому рекомендуется отслеживать показатели самостоятельно и при возникновении симптомов обратиться к врачу.