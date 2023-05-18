Кардиолог предупредила о риске инфаркта при повышенном давлении

Малиновская напомнила, что повышенное давление — это не только реакция организма на стресс или нагрузку, но и признак хронического заболевания — гипертонической болезни. Специалист отметила, что повышенное давление может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты, а также когнитивных расстройств и проблем с почками, если оно не будет лечиться, пишет Pravda.Ru.