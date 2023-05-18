mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Изображение материала

Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?

18 мая 2023, 07:17
Фото: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/ufa_2023
Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.

Звучит интересно, но как это сделать?

23 мая в Уфе состоится бесплатный бизнес — семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».

Мероприятие представляет собой открытую площадку для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Башкортостан.

Кому будет интересен семинар:

  • Руководителям предприятий и организаций
  • Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в стабильных источниках дохода
  • Сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения
  • Юристам
  • Другим заинтересованным специалистам

Что получат участники семинара:

  • Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Республики Башкортостан.
  • Информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы
  • Уникальный шанс презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Республики Башкортостан. Количество выступающих ограничено — успейте подать заявку
  • Получить рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса
Фото: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/ufa_2023

Семинар состоится 23 мая, с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 2 этаж, Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего». Начало регистрации — 10:00.

Участие бесплатное! Количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться!

Организатор семинара: АО «Корпорация МСП»

Фото: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/ufa_2023

Реклама. ООО «ЦРТ»

#Андрей Королев#Экономика#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол
Сегодня, 06:24
Пять многоэтажек: на «ничейной» земле у сада Аксакова в Уфе появятся жилые дома
Сегодня, 06:43
Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт
Сегодня, 06:55
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Вчера, 06:22
«Решается моя судьба»: вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии заявил о невиновности
Сегодня, 04:52