Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Звучит интересно, но как это сделать?
23 мая в Уфе состоится бесплатный бизнес — семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков».
Мероприятие представляет собой открытую площадку для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Башкортостан.
Кому будет интересен семинар:
Что получат участники семинара:
Семинар состоится 23 мая, с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 2 этаж, Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего». Начало регистрации — 10:00.
Участие бесплатное! Количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться!
Организатор семинара: АО «Корпорация МСП»