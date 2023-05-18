Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?

Первый способ — вложиться в рекламу, второй — лично встречаться или продавать «в холодную», а третий — участвовать в закупках и заключать договоры с крупными компаниями.

Звучит интересно, но как это сделать? 23 мая в Уфе состоится бесплатный бизнес — семинар на тему: «Участие МСП и самозанятых в закупках крупнейших заказчиков». Мероприятие представляет собой открытую площадку для диалога предпринимателей и крупнейших заказчиков Республики Башкортостан. Кому будет интересен семинар: Руководителям предприятий и организаций

Самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в стабильных источниках дохода

Сотрудникам отделов продаж, закупок и снабжения

Юристам

Другим заинтересованным специалистам Что получат участники семинара: Возможность напрямую пообщаться с представителями крупнейших заказчиков Республики Башкортостан.

Информацию об особенностях участия в закупках крупнейших заказчиков, работающих по 223-ФЗ, а также о планах и потребностях в товарах, работах и услугах на этот и следующие годы

Уникальный шанс презентовать свою компанию и продукцию заказчикам Республики Башкортостан. Количество выступающих ограничено — успейте подать заявку

Получить рекомендации от спикеров и квалифицированных экспертов по развитию бизнеса Фото: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/ufa_2023 Семинар состоится 23 мая, с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Мира, д. 14, 2 этаж, Дом инновационного предпринимательства «Фабрика будущего». Начало регистрации — 10:00. Участие бесплатное! Количество мест ограничено — успейте зарегистрироваться! Организатор семинара: АО «Корпорация МСП» https://clck.ru/34RqvL Фото: https://xn----7sbomtdetgei.xn--p1ai/ufa_2023 Реклама. ООО «ЦРТ»