Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
мечети-долгостроя Ар-Рахим, с которого в начале весны упал купол. На месте купола горожане заметили некого человека в черном одеянии. Чем занимался неизвестный на большой высоте и как он туда попал — пока что остается загадкой.
Mkset обратился за комментариями в Управление гражданской защиты Уфы и в пресс-службу МЧС по Башкирии за комментариями о том, известно ли ведомствам что-то о таинственном «человеке в черном» и могут ли посторонние люди попасть на потенциально опасный объект.
Напомним, что рухнул купол минарета 13 марта во время непогоды в Уфе. К счастью в происшествии никто не пострадал. Однако председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер, а инженерный просчет.
Произошедшее жители Башкирии активно обсуждали в социальных сетях и предполагали, что это мог быть «дурной знак». Подобные настроения глава Башкирии назвал «глупыми предрассудками» и напомнил, что суеверие является грехом.