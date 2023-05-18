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Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол

18 мая 2023, 06:24
Фото: mkset.ru
Чем на солидной высоте занимался «человек в черном» неизвестно, видео публикует UTV 18 мая.

мечети-долгостроя Ар-Рахим, с которого в начале весны упал купол. На месте купола горожане заметили некого человека в черном одеянии. Чем занимался неизвестный на большой высоте и как он туда попал — пока что остается загадкой.

Mkset обратился за комментариями в Управление гражданской защиты Уфы и в пресс-службу МЧС по Башкирии за комментариями о том, известно ли ведомствам что-то о таинственном «человеке в черном» и могут ли посторонние люди попасть на потенциально опасный объект.

Напомним, что рухнул купол минарета 13 марта во время непогоды в Уфе. К счастью в происшествии никто не пострадал. Однако председатель ДУМ Башкирии заявил, что купол минарета мечети в Уфе разрушил не ветер, а инженерный просчет.

Произошедшее жители Башкирии активно обсуждали в социальных сетях и предполагали, что это мог быть «дурной знак». Подобные настроения глава Башкирии назвал «глупыми предрассудками» и напомнил, что суеверие является грехом.

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