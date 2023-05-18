Человека заметили на верхушке минарета мечети Ар-Рахим в Уфе, с которого рухнул купол

Mkset обратился за комментариями в Управление гражданской защиты Уфы и в пресс-службу МЧС по Башкирии за комментариями о том, известно ли ведомствам что-то о таинственном «человеке в черном» и могут ли посторонние люди попасть на потенциально опасный объект.