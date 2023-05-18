Буцаев: В Тульской области открыли предприятие по переработке ТКО на 420 тысяч тонн

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Как рассказал глава РЭО Денис Буцаев, завершены масштабная реконструкция полигона и ввод в эксплуатацию объектов обработки мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн, передает gorod55.ru.
Общая стоимость проекта составила 1,035 миллиарда рублей. Инвестором выступила компания «СтройСитиТула». Объект утилизации представляет собой объект компостирования, участок производства технического грунта.
ППК “РЭО” создана по указу главы государства 14 января 2019 года. Задача компании заключается в том, чтобы сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России, сократить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — 100%-ная сортировка ТКО и снижение на 50% объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.