Буцаев: В Тульской области открыли предприятие по переработке ТКО на 420 тысяч тонн

ППК “РЭО” создана по указу главы государства 14 января 2019 года. Задача компании заключается в том, чтобы сформировать комплексную систему обращения с ТКО в России, сократить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на население. Цель к 2030 году — 100%-ная сортировка ТКО и снижение на 50% объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.