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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Большинство детей-сирот лишаются шанса на возвращение в семью

18 мая 2023, 11:38
Аналитика, проведенная омбудсменом Марией Львовой-Беловой, показывает, что большинство детей, попадающих в сиротские учреждения до четырех лет, лишаются возможности вернуться в свою семью или найти новую приемную семью.

Данные анализа свидетельствуют, что 62% малышей не имеют плана дальнейшей работы по их жизнеустройству со стороны руководства этих учреждений, пишут Известия.

Такая ситуация имеет серьезные негативные последствия для психологического благополучия этих детей, которые годами остаются под опекой государства. Эксперты подчеркивают, что отсутствие плана жизнеустройства затрудняет развитие и адаптацию детей, создавая препятствия для их успешной реинтеграции в общество.

Для решения этой проблемы представители благотворительных фондов призывают к расширению штата профессиональных специалистов в учреждениях для детей-сирот. Они также поддерживают идею утверждения единого стандарта плана жизнеустройства, который будет обязательным для всех сиротских учреждений. Это позволит обеспечить систематичный и координированный подход к развитию каждого ребенка и предоставлению ему оптимальных условий для жизни и будущего.

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