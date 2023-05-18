Большинство детей-сирот лишаются шанса на возвращение в семью

Для решения этой проблемы представители благотворительных фондов призывают к расширению штата профессиональных специалистов в учреждениях для детей-сирот. Они также поддерживают идею утверждения единого стандарта плана жизнеустройства, который будет обязательным для всех сиротских учреждений. Это позволит обеспечить систематичный и координированный подход к развитию каждого ребенка и предоставлению ему оптимальных условий для жизни и будущего.