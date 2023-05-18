mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:40

Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Изображение материала

Бобры создали опасность для жителей Башкирии

18 мая 2023, 11:40
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Башкирии бобер перекрыл автомобильный мост поваленным деревом

Бобриные проделки пришлось расхлебывать сотрудникам МЧС и местным властям, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 18 мая.

И вновь в инфополе попадают бобры. На этот раз бобриный след был обнаружен на мосту между селами Ишкарово и Кызыл Байрак 18 мая. Там очевидец заметил упавшее на мост дерево и предположил, что это дело рук, а точнее зубов местных бобров.

И данная казалось бы невинная бобровья проделка представляла опасность для автомобилей, проезжающих по мосту. На место для уточнения обстановки выехала оперативная группа Главного управления. На месте факт подтвердился и оставалось только принять меры – дерево спилили, а дорогу освободили для проезда.

В Уфе бобер захотел жить в доме, но вел себя агрессивно и был выселен спасателями
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфу вернулась легендарная лужа, в которой прошлой весной поселился бобер
#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Башкирии#Башкирия
Подпишитесь
На мечети «Ар-Рахим» в Уфе начали заменять упавший с одного из минаретов купол
Сегодня, 09:41
Мэрия прокомментировала стройку возле реконструированного сада имени Аксакова в Уфе
Сегодня, 11:32
Пилот рейса в Уфу сделал заявление на старте вылета и вернул самолет в аэропорт
Сегодня, 06:55
Что обнаружили водолазы на дне водоемов возле пляжей Уфы
Сегодня, 08:23
Где найти клиентов и масштабировать свой бизнес?
Сегодня, 07:17