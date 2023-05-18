Бобры создали опасность для жителей Башкирии

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
И вновь в инфополе попадают бобры. На этот раз бобриный след был обнаружен на мосту между селами Ишкарово и Кызыл Байрак 18 мая. Там очевидец заметил упавшее на мост дерево и предположил, что это дело рук, а точнее зубов местных бобров.
И данная казалось бы невинная бобровья проделка представляла опасность для автомобилей, проезжающих по мосту. На место для уточнения обстановки выехала оперативная группа Главного управления. На месте факт подтвердился и оставалось только принять меры – дерево спилили, а дорогу освободили для проезда.