Бобры создали опасность для жителей Башкирии

И вновь в инфополе попадают бобры. На этот раз бобриный след был обнаружен на мосту между селами Ишкарово и Кызыл Байрак 18 мая. Там очевидец заметил упавшее на мост дерево и предположил, что это дело рук, а точнее зубов местных бобров.