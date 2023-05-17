Верховный суд приговорил убийцу 95-летнего ветерана из Башкирии к 16 годам тюрьмы

Гораздо более жесткие обвинения были выдвинуты в адрес Юрия Никитина. Мужчину, так же как и его подельника, признали виновным в совершении разбоя в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в совершении убийства с рядом отягчающих обстоятельств: убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Срок лишения свободы за содеянное составит для мужчины 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.