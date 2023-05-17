Верховный суд приговорил убийцу 95-летнего ветерана из Башкирии к 16 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
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Updated Сегодня, 09:49
Громкое дело об убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Илишевском районе республики расследовали и передали в Верховный суд, где и было установлено, что в конце августа прошлого года 64-летний мужчина из села Кадырово пришел занять денег на выпивку, но получил отказ. Однако деньги были нужны ему настолько, что он решил похитить их, напав на 95-летнего мужчину.
Нападение на ветерана 64-летний селянин провернул с особой жестокостью, мало того, что он напал на находящегося в беспомощном состоянии престарелого мужчину, так еще в качестве оружия он использовал заостренный металлический штырь, неустановленный колюще-режущий предмет и газовый баллончик. Известно, что подсудимый нанес не менее 26 ударов в области расположения жизненно важных органов потерпевшего, незаконно проник в жилище и похитил денежные средства в размере 8 тысяч рублей.
64-летний гражданин вины своей однако во вменяемых ему деяниях не признал, что не помешало уже суду признать его виновным в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем.
Наказание сода для 64-летнего мужчины составит 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Однако приговор не вступил в законную силу.
Напомним, к сожалению это не единственный подобный случай в Башкирии за последние годы. Так в 2020 году на всю Башкирию прогремело жесточайшее убийство с применением пыток против 101-летнего ветерана Ивана Несмеянова. Его убийцами оказались бывшие сотрудники ФСИН. Их приговорили к длительным срокам заключения.
Виктора Валавина признали виновным в совершении разбоя в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью. Решением суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ему предстоит также оплатить штраф — 50 000 рублей.
Гораздо более жесткие обвинения были выдвинуты в адрес Юрия Никитина. Мужчину, так же как и его подельника, признали виновным в совершении разбоя в особо крупном размере и с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в совершении убийства с рядом отягчающих обстоятельств: убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Срок лишения свободы за содеянное составит для мужчины 23 года колонии строгого режима с ограничением свободы на срок два года.