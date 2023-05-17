Вахтовик-альпинист из Уфы на Камчатке чудом выжил после удара током в 35 тысяч вольт

Однако по словам пострадавшего компания -подрядчик из Самары сейчас пытается не помочь ему, а избежать ответственности за случившееся. Ток прошел через ноги и «сжег» их, но Евгению чудом удалось восстановиться, теперь дело за правой рукой, которой врачи давали самые худшие прогнозы. Ему нельзя было передвигаться без врачей, но он с такой травмой рискнул и уфимские врачи смогли спасти мужчине руку.