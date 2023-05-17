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Вахтовик-альпинист из Уфы на Камчатке чудом выжил после удара током в 35 тысяч вольт

17 мая 2023, 16:30
Фото: 1MI
Теперь Евгений Марченко заново учится пользоваться руками и пытается добиться справедливости от работодателя, сообщила ВГТРК «Башкортостан» 17 мая.

Вахтовик из Уфы Евгений Марченко получил удар током в 35 тысяч вольт и чудом остался жив. Мужчина, который владеет весьма редкой профессией промышленного альпиниста, обрабатывал спецсоставом против коррозии линии электропередач на Камчатке. В процессе работы мужчину ударило током с чудовищной силой, однако он выжил, хоть ему и понадобилась сложная операция, а после нее период реабилитации, который сейчас в разгаре.

Однако по словам пострадавшего компания -подрядчик из Самары сейчас пытается не помочь ему, а избежать ответственности за случившееся. Ток прошел через ноги и «сжег» их, но Евгению чудом удалось восстановиться, теперь дело за правой рукой, которой врачи давали самые худшие прогнозы. Ему нельзя было передвигаться без врачей, но он с такой травмой рискнул и уфимские врачи смогли спасти мужчине руку.

Однако и операция и нынешняя реабилитация обошлись Евгению в сумму около 400 тысяч рублей. При этом компания «Нильс-Альянс» из Самарской области, на которую работал альпинист, якобы не взяла на себя ответственность за производственную травму. Генеральный директор перевел от себя 22 тысячи рублей и пропал. Позже при неясных обстоятельствах подпись Евгения появилась в договоре и мужчина полагает, что ее подделали.

Самарское же руководство компании от Евгения и его травмы открещивается, а альпинист намерен идти дальше в поисках ответственных за его производственную травму, едва не стоившую ему жизни.

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