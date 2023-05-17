В уфимском воздухе нашли три загрязняющих вещества

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Воздух в Уфе содержит в себе сразу несколько загрязняющих веществ, включая изопропилбензол (кумол) и формальдегид, а также безобидную на первый взгляд пыль.
Примечательно, что единственное из выявленных превышений оказалось в Черниковке, так чуть более чем в два раза была превышена концентрация формальдегида оказалась на пункте наблюдения по улице Ульяновых, 57. Она составила 2.1 ПДК
Днем 16 мая содержание формальдегида в воздухе Уф, а именно на пункте наблюдений в конце проспекта Октября, достигло уровня 1,2 ПДК. К вечеру того же дня превышения стали еще чуточку ближе к центру, концентрация пыли превысила норму в 1,7 раза на посту по улице Злобина, 11.