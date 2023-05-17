mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 16:59

Updated Сегодня, 16:59

Изображение материала

В уфимском воздухе нашли три загрязняющих вещества

17 мая 2023, 16:56
Фото: 1MI

В воздухе Уфы зафиксировали превышение в воздухе кумола, формальдегида и пыли

Превышения предельно допустимой концентрации были выявлены не только в промышленной Черниковке, сообщили в Башгидрометцентре 17 мая.

Воздух в Уфе содержит в себе сразу несколько загрязняющих веществ, включая изопропилбензол (кумол) и формальдегид, а также безобидную на первый взгляд пыль.

Примечательно, что единственное из выявленных превышений оказалось в Черниковке, так чуть более чем в два раза была превышена концентрация формальдегида оказалась на пункте наблюдения по улице Ульяновых, 57. Она составила 2.1 ПДК

Днем 16 мая содержание формальдегида в воздухе Уф, а именно на пункте наблюдений в конце проспекта Октября, достигло уровня 1,2 ПДК. К вечеру того же дня превышения стали еще чуточку ближе к центру, концентрация пыли превысила норму в 1,7 раза на посту по улице Злобина, 11.

В воздухе в Уфе обнаружили превышение ПДК кумола и этилбензола
Узнать подробнее
Читайте также:
Башкирия без будущего: три города юга республики обречены на вымирание
#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Город
Подпишитесь
Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство
Сегодня, 12:48
Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы
Сегодня, 06:28
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Вчера, 12:00
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:22
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Сегодня, 06:33
Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов
Сегодня, 07:06