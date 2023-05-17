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Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

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В Уфе женщина в хиджабе, избившая маму с ребенком за троллинг, оказалась в полиции

17 мая 2023, 15:04
Фото: 1MI
Ей предстоит объяснить правоохранителям свое странное поведение, попавшее на видео 16 мая.
Сюжет
Дети

В Уфе продолжение получила странная история с уличным нападением из-за некого троллинга. Еще более странной становится история от того, что агрессором в данной ситуации оказалась женщина в хиджабе. Накинулась она также на женщину, но без хиджаба и с ребенком.

Уфимскими полицейскими установлена та самая женщина в хиджабе, ей оказалась 36-летняя уфимка, которая проживает в том же микрорайоне, то есть соседка жертвы. Полицейские выехали по месту жительства нападавшей женщины, однако она не открыла дверь.

Однако так или иначе в полиции 36-летняя уфимка оказалась и там стражам порядка предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Mkset следит за развитием событий.

 

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#Ирина Деревянчук#Дети#Происшествия#Новости Уфы
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