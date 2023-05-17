В Уфе за 102,4 миллиона рублей благоустроят аллею перед Театром кукол

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Благоустройством аллеи перед театром кукол в Уфе будет заниматься компания «Уралагротехсервис». Стоимость работ составит 102,4 миллиона рублей при изначальной стоимости закупки 104,5 миллиона. Об этом гласят данные на сайте госзакупок.
Сообщается, что подрядчику предстоит провести здесь установку урн, скамеек, а также установить полноценный игровой комплекс. Помимо этого в планах властей украсить аллею миниатюрными копиями знаковых архитектурных сооружений. Среди них Зимний дворец, Собор Василия Блаженного, Исакиевсикй собор и другие.
Помимо этого подрядчик должен будет построить подпорную стенку, облицевать стены замка, расположенного на аллее, а также уложить тротуарное покрытие. Также ему предстоит осуществить озеленение территории и монтаж осветительных приборов и камер видеонаблюдения. Завершить работы необходимо до 15 сентября.