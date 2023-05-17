mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Изображение материала

В Уфе за 102,4 миллиона рублей благоустроят аллею перед Театром кукол

17 мая 2023, 09:30
Фото: 1MI
Работы должны будут завершить до 15 сентября

Благоустройством аллеи перед театром кукол в Уфе будет заниматься компания «Уралагротехсервис». Стоимость работ составит 102,4 миллиона рублей при изначальной стоимости закупки 104,5 миллиона. Об этом гласят данные на сайте госзакупок.

Сообщается, что подрядчику предстоит провести здесь установку урн, скамеек, а также установить полноценный игровой комплекс. Помимо этого в планах властей украсить аллею миниатюрными копиями знаковых архитектурных сооружений. Среди них Зимний дворец, Собор Василия Блаженного, Исакиевсикй собор и другие.

Помимо этого подрядчик должен будет построить подпорную стенку, облицевать стены замка, расположенного на аллее, а также уложить тротуарное покрытие. Также ему предстоит осуществить озеленение территории и монтаж осветительных приборов и камер видеонаблюдения. Завершить работы необходимо до 15 сентября.

#Азамат Нухов#Общество#Город#Новости Уфы#Культура#Театр
Подпишитесь
Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы
Сегодня, 06:28
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Вчера, 12:00
Найдена пропавшая после свидания с парнем из Тиндера девушка из Башкирии
Сегодня, 05:22
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:22
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Сегодня, 06:33
Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов
Сегодня, 07:06