В Уфе за 102,4 миллиона рублей благоустроят аллею перед Театром кукол

Помимо этого подрядчик должен будет построить подпорную стенку, облицевать стены замка, расположенного на аллее, а также уложить тротуарное покрытие. Также ему предстоит осуществить озеленение территории и монтаж осветительных приборов и камер видеонаблюдения. Завершить работы необходимо до 15 сентября.