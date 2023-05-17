В Уфе ребенок умер из-за упавшего на него телевизора: возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
По предварительным данным, ребенок вместе с няней находился дома. В какой-то момент на мальчика рухнул телевизор, в результате чего тот погиб.
— В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.