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В Уфе ребенок умер из-за упавшего на него телевизора: возбуждено уголовное дело

17 мая 2023, 07:58
Фото: 1MI
Следователи предварительно установили, что ребенок находился дома вместе с няней

По факту смерти двухлетнего мальчика в Уфе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, ребенок вместе с няней находился дома. В какой-то момент на мальчика рухнул телевизор, в результате чего тот погиб.

— В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Организован комплекс следственных действий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
#Азамат Нухов#Город#Происшествия#Новости Уфы
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