В Уфе простились с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Антоном Кабановым

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:20
Накануне, 16 мая, в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Антоном Кабановым. Как сообщает администрация Ленинского района, военнослужащий посмертно был награжден Орденом Мужества.
Антон Кабанов родился в Уфе, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, а также Уфимский государственный авиационный технический университет. В 2022 году, по данным администрации, был призван по частичной мобилизации в ряды ВС РФ.