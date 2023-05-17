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Published Сегодня, 03:17

Modified Сегодня, 03:20

Updated Сегодня, 03:20

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО младшим сержантом Антоном Кабановым

17 мая 2023, 03:17
Об этом сообщает администрация Ленинского района Уфы.

Накануне, 16 мая, в Уфе состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции младшим сержантом Антоном Кабановым. Как сообщает администрация Ленинского района, военнослужащий посмертно был награжден Орденом Мужества.

Антон Кабанов родился в Уфе, окончил Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков, а также Уфимский государственный авиационный технический университет. В 2022 году, по данным администрации, был призван по частичной мобилизации в ряды ВС РФ.

Фото: Ленинский район Уфы Республики Башкортостан//Vk.com
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