В Уфе объявлены массовые рейды среди водителей автобусов

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Завтра, 18 мая, в Уфе сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в ведомстве, проверки нацелены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.
Известно, что особое внимание будет уделено также техническом состоянию автобусов и прохождение водителями предрейсового медицинского освидетельствования, соблюдение ими режима труда и отдыха.