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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

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В Уфе объявлены массовые рейды среди водителей автобусов

17 мая 2023, 09:06
Фото: 1MI

Завтра в Уфе пройдут массовые проверки общественного транспорта

Об этом сообщили в городской Гоставинспекции.

Завтра, 18 мая, в Уфе сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки пассажирского транспорта. Как сообщили в ведомстве, проверки нацелены на снижение уровня аварийности, профилактику нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.

Известно, что особое внимание будет уделено также техническом состоянию автобусов и прохождение водителями предрейсового медицинского освидетельствования, соблюдение ими режима труда и отдыха.

#Элина Сайфранова
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