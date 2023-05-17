В Серпухове возобновил работу лифтостроительный завод

Сейчас в рамках федеральной программы по импортозамещению завод работает над внедрением в производство инновационных решений, которые позволят экономить электричество, дополнительно гарантируют плавный ход и безопасность лифтового оборудования, а также снизит себестоимость строительства объектов недвижимости. Также завод заботится об экологии: вся химическая система покрасочной̆ камеры — замкнутый цикл, при котором не происходит вредных выбросов в атмосферу. Нет и отходов, поскольку после окраски отработанный порошок используется в следующем цикле.