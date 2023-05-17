В Серпухове возобновил работу лифтостроительный завод

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В настоящее время завод ведет переговоры с застройщиками Башкирии, контракты на поставку лифтов находятся на стадии подписания, о подробностях станет известно позднее.
Завод специализируется на производстве лифтов повышенного уровня комфорта. На площади 50 тыс. квадратных метров работает современная производственная линия по выпуску лифтов европейского качества. Отметим, что на заводе работает собственная испытательная башня на девять ячеек и высотой в 92 метра — единственная в России, предназначенная для лифтового оборудования. Отечественный ГОСТ регламентирует срок службы лифта 25 лет при условии проведения капитальных ремонтов, что в несколько раз превышает иностранные стандарты.
Завод оснащен наиболее современным оборудованием в стране. Будучи роботизированным, оно минимизирует участие человека, что позволяет получить продукт высокого качества. Примечательно, что каждый мастер ставит индивидуальное клеймо на деталь, за которую отвечает. Такая ответственность усиливает контроль качества: за безопасность и надежность отвечает весь завод в целом и каждый специалист в отдельности.
Сейчас в рамках федеральной программы по импортозамещению завод работает над внедрением в производство инновационных решений, которые позволят экономить электричество, дополнительно гарантируют плавный ход и безопасность лифтового оборудования, а также снизит себестоимость строительства объектов недвижимости. Также завод заботится об экологии: вся химическая система покрасочной̆ камеры — замкнутый цикл, при котором не происходит вредных выбросов в атмосферу. Нет и отходов, поскольку после окраски отработанный порошок используется в следующем цикле.
Напомним, Серпуховский завод прекратил работу несколько лет назад из-за банкротства головного предприятия СУ-155, которое было не в состоянии проводить дальнейшую модернизацию производства. Инвестиции для возобновления работы в размере более 2 млрд рублей завод получил от ГК «Садовое кольцо».