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В поселке Чишмы появился баннер с погибшей в ДТП многодетной мамой Дианой Сафаровой

17 мая 2023, 15:33
Фото: 1MI
Дядя погибшей женщины также выложил свою песню о племяннице, записанную еще в сентябре.

В поселке Чишмы появился памятный баннер. На нем изображена 33-летняя многодетная мама и известный блогер ПП-рецептов Диана Сафарова. Женщина погибла в ДТП в ночь на 9 мая, она уезжала из гостей и Анвар Нургалиев позже признается, что не хотел отпускать свою племянницу.

В ту ночь при странных обстоятельствах машина Сафаровой вылетела с дороги, причины ДТП и всех, кто каким-либо образом ему способствовал, сейчас проверяют и изучают правоохранители.

с молодой мамой прощается весь поселокс молодой мамой прощается весь поселок
с молодой мамой прощается весь поселок
Фото: фото из соцсетей

Тем временем в крупном поселке Чишмы установлен билборд, а на нем изображена фотография Дианы Сафаровой с текстом «Диана Туганым, ты останешься в сердце каждого из нас». Точно также «Туганым» или же «родная» называется песня Анвара Нургалиева, которую он записал о Диане Сафаровой еще в начале прошлого сентября, но представить ее широкой публике получилось лишь после трагической гибели любимой племянницы.

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#ДТП#Общество#Новости Башкирии#Дети-сироты#Ирина Деревянчук
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