В поселке Чишмы появился баннер с погибшей в ДТП многодетной мамой Дианой Сафаровой

Тем временем в крупном поселке Чишмы установлен билборд, а на нем изображена фотография Дианы Сафаровой с текстом «Диана Туганым, ты останешься в сердце каждого из нас». Точно также «Туганым» или же «родная» называется песня Анвара Нургалиева, которую он записал о Диане Сафаровой еще в начале прошлого сентября, но представить ее широкой публике получилось лишь после трагической гибели любимой племянницы.