В Норильске количество серьезных загрязнений воздуха снизилось до минимума

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В 2021 году, после установки новых автоматизированных систем контроля качества воздуха, количество регистрируемых вредных выбросов выросло, но годом позже негативное воздействие норильских предприятий сократилось до минимума. В России по сравнению с 2021 годом в 2022 году количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха сократилось вдвое.
Эксперт пишет, что в 2022 году в России было зарегистрировано 209 таких случаев, третья часть из которых пришлась на Самару. Об этом говорит исследование аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza на основе данных Росгидромета. В документе указано, что в годы до пандемии коронавируса загрязнения воздуха происходили намного реже, но это объясняется прежде всего отсутствием автоматизированных пунктов наблюдения.
Чаще всего в качестве загрязнителей выступали сероводород и бензпирен. Также были случаи загрязнения воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом, диоксидом азота.
Наиболее заметно в прошлом году снизилось количество случаев экстремально высокого загрязнения воздуха - с тридцати семи до восьми, то есть почти в пять раз. При этом случаи высокого загрязнения воздуха сократились на сорок восемь процентов - с трехсот восьмидесяти шести до двухсот одного, то есть практически в два раза.
В прошлом году случаи высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха в основном регистрировали в нескольких российских регионах. Почти третья часть от общего количества выявлена в Самаре. Свыше двадцати процентов - в Иркутской области (сорок шесть случаев). После этого идут Оренбургская области - 20 случаев, Кемеровская область - 17 случаев, Бурятия - 15 случаев, Забайкальский край - 15 случаев, Свердловская область - 15 случаев, Красноярский край - 12 случаев.
Два случая экстремально высокого загрязнения воздуха зарегистрировали в Нижегородской области (г. Дзержинск) и такое же количество - в Челябинской области (г. Магнитогорск).
Кроме этого, в прошлом году было зарегистрировано три особо масштабных случая экстремально высокого загрязнения воздуха - вредные вещества распространились сразу на большие территории: один случай зарегистрировали в Омской, еще один - в Саратовской и третий - в Самарской, Саратовской и Ульяновской областях (случай охватил сразу несколько регионов Приволжья). Еще по одному случаю высокого загрязнения воздуха зарегистрировали в Бийске Алтайского края и Уфе (Башкирия).