В Норильске количество серьезных загрязнений воздуха снизилось до минимума

Наиболее заметно в прошлом году снизилось количество случаев экстремально высокого загрязнения воздуха - с тридцати семи до восьми, то есть почти в пять раз. При этом случаи высокого загрязнения воздуха сократились на сорок восемь процентов - с трехсот восьмидесяти шести до двухсот одного, то есть практически в два раза.