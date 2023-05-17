Цеков предостерегает от возможных последствий дополнительных поставок оружия Киеву

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
По мнению сенатора, такие действия Великобритании только разжигают уже сложившуюся ситуацию. Он отметил, что Россия ответит жёстко и симметрично на эти действия. Цеков считает, что Великобритания должна принять во внимание последствия своих действий, пишет RT.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил свою обеспокоенность планами Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину. Он отметил, что такие действия только усложняют ситуацию на Украине и могут привести к дальнейшим ответным мерам со стороны России.