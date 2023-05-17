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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:24

Цеков предостерегает от возможных последствий дополнительных поставок оружия Киеву

17 мая 2023, 05:23
Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым, выразил свою позицию по планам Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину и назвал их игрой с огнём.

По мнению сенатора, такие действия Великобритании только разжигают уже сложившуюся ситуацию. Он отметил, что Россия ответит жёстко и симметрично на эти действия. Цеков считает, что Великобритания должна принять во внимание последствия своих действий, пишет RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил свою обеспокоенность планами Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину. Он отметил, что такие действия только усложняют ситуацию на Украине и могут привести к дальнейшим ответным мерам со стороны России.

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