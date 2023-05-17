Цеков предостерегает от возможных последствий дополнительных поставок оружия Киеву

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил свою обеспокоенность планами Великобритании о дополнительных поставках оружия на Украину. Он отметил, что такие действия только усложняют ситуацию на Украине и могут привести к дальнейшим ответным мерам со стороны России.