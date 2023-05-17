Соискатели на премию «Апостол» могут оставлять заявки до 18 мая

Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, отметил растущий интерес к медиа в этом году, поскольку читатели все чаще обращаются к изданиям за достоверной информацией. Он отметил, что в условиях дефицита площадок для коммуникации пользуются спросом не только классические каналы, но и бренд-медиа. Присуждение премии «Апостол» является новым продуктом на рынке и направлено на выявление лидеров в медиасегменте, способных устанавливать тренды и вдохновлять других участников рынка.