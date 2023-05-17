Соискатели на премию «Апостол» могут оставлять заявки до 18 мая

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Его организаторами выступают известные издания, включая “Лайфхакер”, “Палиндром”, а также Центр развития бизнес-коммуникаций. Официальным информационным партнером конкурса является медиахолдинг 1MI, передает newstracker.ru.
В премии «Апостол» участие может принять любое медиаиздание. Участники могут выбрать одну из 12 конкурсных категорий, охватывающих такие области, как дизайн и социальные проекты. Эксперты премии будут оценивать контент, креативность концепции, подходов, форматов, подачи и визуального оформления работ.
Мария Пчёлкина, исполнительный директор “Лайфхакера”, отметила, что медиапроектам часто сложно конкурировать с глобальными маркетинговыми кампаниями из-за разных весовых категорий. Именно поэтому возникла необходимость создания первого в России конкурса, посвященного исключительно медиа.
Валентин Смоляков, первый вице-президент АКАР, отметил растущий интерес к медиа в этом году, поскольку читатели все чаще обращаются к изданиям за достоверной информацией. Он отметил, что в условиях дефицита площадок для коммуникации пользуются спросом не только классические каналы, но и бренд-медиа. Присуждение премии «Апостол» является новым продуктом на рынке и направлено на выявление лидеров в медиасегменте, способных устанавливать тренды и вдохновлять других участников рынка.
Концепция премии основана на первой точно датированной русской книге «Апостол», выпущенной 459 лет назад, 11 марта 1564 года. Книга была создана Иваном Фёдоровым, одним из первых русских печатников.
Родион Скрябин, генеральный директор «Палиндрома», добавил, что при создании такого объемного и значимого продукта было желание учесть историю и заложить в основу реального человека, который оказал значительное влияние на отрасль. Таким образом, премия названа в честь первой печатной книги и её создателя. Премия «Апостол» связывает прошлое с современностью и демонстрирует развитие российских медиа, а также повышает ставки, отмечая тех, кто не только создал ценный продукт, но и способствовал развитию отрасли.
Итоги медиапремии «Апостол» будут подведены в июне 2023 года.