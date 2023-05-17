Сильный ветер и дожди: погода в Башкирии в ближайшие три дня

В четверг, 18 мая, днем по юго-востоку республики пройдёт небольшой дождь, ветер северо-восточный умеренный, однако местами возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха упадет до +6 градусов, в горных районах и вовсе до +1 градуса. Днем ожидается +17…+22 градусов.