Сильный ветер и дожди: погода в Башкирии в ближайшие три дня

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Сегодня, 17 мая, в Башкирии не ожидается существенных осадков, однако местами порывы северо-восточного ветра прогнозируются до сильного. По данным Башгидрометцентра, днем ожидается +19…+24 градуса.
В четверг, 18 мая, днем по юго-востоку республики пройдёт небольшой дождь, ветер северо-восточный умеренный, однако местами возможны порывы до сильного. Ночью температура воздуха упадет до +6 градусов, в горных районах и вовсе до +1 градуса. Днем ожидается +17…+22 градусов.
19 мая также прогнозируются дожди, ветер умеренный, местами прорывы до сильного. Ночью синоптики обещают похолодание до +3 градусов, а днем потепление до +20 градусов.