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Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов

17 мая 2023, 07:06
Фото: Серпуховский лифтовый завод
В конце 2022 года вновь заработал Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ). Предприятие запустило в серийное производство лифты для Фонда капитального ремонта и новых жилых домов. На возобновление производства СЛЗ получил инвестиции в размере более 2 млрд рублей от ГК “Садовое кольцо”.

В момент открытия производственной линии мощность предприятия составила 5 тыс. единиц оборудования в год. К нормативной проектной мощности в 12 тыс. лифтов в год предприятие намерено выйти уже к 2025 году. Более того, открытие завода создало более 400 высокооплачиваемых рабочих мест, пишет newsnn.ru.

В настоящее время на предприятии, общая площадь которого составляет 150 000 кв. м, установлено новейшее роботизированное оборудование, не имеющее аналогов в стране.

Первый продукт, вышедший с конвейера, - серийный лифт “СЛЗ Стандарт” уже прошел все независимые испытания, которые подтвердили высокое качество изготовленных лифтов из линейки “Стандарт”.

В феврале текущего года первые двадцать лифтов “СЛЗ Стандарт” Серпуховского лифтостроительного завода были направлены в Калугу для замены старого оборудования.

В настоящее время завод специализируется на изготовлении лифтов повышенного уровня комфорта. В соответствии с требованиями ГОСТа срок службы такого лифта составляет 25 лет при условии проведения капитальных ремонтов, что в разы превышает заграничные стандарты. На каждой детали мастер ставит свое индивидуальное клеймо, что подтверждает персональную ответственность и усиливает контроль качества.

Особенностью производственной линии завода является использование автоматической камеры окраски, аналогов которой в стране нет. В рамках реализации федеральной программы по импортозамещению завод также ведет работу по внедрению в производство безредукторных лебедок. Новинка позволяет экономить электроэнергию до 40%, а также обеспечивать плавный ход и безопасность лифтового оборудования.

Химическая система покрасочной камеры - это замкнутый цикл, в ходе которого отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. После процедуры окраски отработанный порошок повторно используется в новом цикле.

Основной достопримечательностью Серпуховского лифтостроительного завода является собственная испытательная башня на 9 ячеек. Это единственная в России башня для испытания лифтового оборудования.

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