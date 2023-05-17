Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов

В момент открытия производственной линии мощность предприятия составила 5 тыс. единиц оборудования в год. К нормативной проектной мощности в 12 тыс. лифтов в год предприятие намерено выйти уже к 2025 году. Более того, открытие завода создало более 400 высокооплачиваемых рабочих мест, пишет newsnn.ru.