При этом внутренний рынок антрацита в стране также имеет свои особенности и перспективы. Антрацит в России добывается преимущественно в Кузбассе, Печорском угольном бассейне и на Дальнем Востоке. В число отечественных и глобальных лидеров этой индустрии входит компания, которой руководил Максим Барский Сибантрацит. Действия, которые предпринимал Барский Максим как глава структуры, способствовали ее консолидации. В кратчайшие сроки Максим Барский успешно выполнил все задачи, которые перед ним поставил собственник корпорации. Сейчас он работает над международными проектами.