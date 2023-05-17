Российские бойцы показали бывшие места размещения боевиков ВСУ в Марьинке

Один из командиров роты, известный по позывному «Тишина», рассказал, что пулемётная точка находилась в здании отдела полиции. Он уточнил, что здание имело четыре слоя кирпича, и украинские боевики «чувствовали себя спокойно и в безопасности» в этом месте.