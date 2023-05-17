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Российские бойцы показали бывшие места размещения боевиков ВСУ в Марьинке

17 мая 2023, 04:56
Российские бойцы показали бывшие позиции боевиков Вооруженных Сил Украины (ВСУ) в Марьинке военному корреспонденту РТ Владу Андрице.

Один из командиров роты, известный по позывному «Тишина», рассказал, что пулемётная точка находилась в здании отдела полиции. Он уточнил, что здание имело четыре слоя кирпича, и украинские боевики «чувствовали себя спокойно и в безопасности» в этом месте.

В укреплённых районах, где ранее находились украинские боевики, осталось много гильз и вооружения ВСУ. Сейчас российские военные используют это вооружение.

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