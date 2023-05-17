Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги за два года работы

Фонд ведет активную работу с местными органами власти в сфере культуры. Помимо официальных встреч с главами субъектов, проводятся семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске появилось региональное представительство ПФКИ, которое создало равный доступ для авторов проектов из СФО и ДФО, а в 2023 году проектный офис фонда появился в Луганске. Начиная с мая 2023 года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ был запущен обучающий блок для регионов «Курс на культуру», первыми его прошли представили регионов Центрального федерального округа.