Президентский фонд культурных инициатив подвел итоги за два года работы

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
За весь период своего существования фонд организовал восемь конкурсов, призванных поддержать инициативы в области культуры, искусства и креативных индустрий, на предоставление грантов президента РФ. В том числе были проведены и специальные конкурсы, направленные на поддержку населения новых субъектов РФ и их интеграцию в историко-культурное пространство страны. Об этом пишет gorod55.ru.
На сегодняшний день на сайте фонда зарегистрировано 119 000 творческих команд из всех регионов России. Более 54 600 поступивших от них заявок были направлены на рассмотрение экспертам. После независимой оценки экспертов поддержку получили 4945 проектов на общую сумму более 15,5 миллиарда рублей. В частности, 300 из них направлены на интеграцию жителей новых российских регионов в общее историко-культурное пространство России.
Наибольшее количество заявок в фонд поступило от команд из Москвы (5673 заявки), Республики Татарстан (2450 заявок), Санкт-Петербурга (2177), Белгородской области (2079), Республики Башкортостан (1752), Краснодарского края (1520), Московской области (1246).
Фонд ведет активную работу с местными органами власти в сфере культуры. Помимо официальных встреч с главами субъектов, проводятся семинары с творческими командами на местах. В 2022 году в Красноярске появилось региональное представительство ПФКИ, которое создало равный доступ для авторов проектов из СФО и ДФО, а в 2023 году проектный офис фонда появился в Луганске. Начиная с мая 2023 года на базе креативно-образовательного центра ПФКИ был запущен обучающий блок для регионов «Курс на культуру», первыми его прошли представили регионов Центрального федерального округа.
«Сейчас, спустя полтора года работы и проведения восемь заявочных кампаний, уровень подаваемых проектов стремительно растет, — отметил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. — Актуальность, описание идеи, финансовые расчеты составляются более продуманно и взвешенно».