Ниндзя в хиджабе против троллинга, смерть малыша от телевизора и фабрика в Башкирии

Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров открыл в Башкирии фабрику Zasport, которая одевает олимпийскую сборную России. И если вопрос с выступлениями олимпийцев из России еще несколько подвешен, то с фабрикой все решено давно, да так что в одном из крупнейших ТЦ Уфы открыт фирменный магазин. Что к чему, кому принадлежит компания и что о ней удалось узнать и «пощупать» рассказали здесь.