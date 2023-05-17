Ниндзя в хиджабе против троллинга, смерть малыша от телевизора и фабрика в Башкирии

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Сегодня глава Башкирии Радий Хабиров открыл в Башкирии фабрику Zasport, которая одевает олимпийскую сборную России. И если вопрос с выступлениями олимпийцев из России еще несколько подвешен, то с фабрикой все решено давно, да так что в одном из крупнейших ТЦ Уфы открыт фирменный магазин. Что к чему, кому принадлежит компания и что о ней удалось узнать и «пощупать» рассказали здесь.
В Уфе против «ниндзя в хиджабе» возбудили уголовное дело за хулиганство против троллинга. Странный поступок женщины стал поводом для возбуждения уголовного дела, началось все с видео на котором дама в хиджабе нападает на горожанку, идущую по улице с детьми. Местные поговаривают, что происходит это далеко не в первый раз, однако вопиющий случай привел странные действия к логическому финалу — уголовному делу.
В Уфе двухлетний мальчик погиб из-за упавшего на него телевизора. От полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире-нелегальном детсаду находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая якобы не говорит по-русски. Погибший малыш же был единственным сыном у своих родителей.
Отсидевшая срок за призывы к экстремизму Рамиля Саитова* вновь оказалась в СИЗО Уфы. На это раз снова за призывы, но не к экстремизму как раньше, а к дезертирству. Следствие ходатайствовало об аресте Саитовой, так как и отбыв наказание женщина, по их мнению, продолжает заниматься противоправной деятельностью.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.