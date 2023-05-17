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«Ничего не могу с собой поделать»: Радий Хабиров поделился откровением

17 мая 2023, 13:18
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Глава Башкирии поделился надеждами на то, что его слабость продолжит украшать столицу в своих соцсетях 17 мая.

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фото первой из колонн, которые будут обрамлять Дворец борьбы в Уфе. Под фото глава республики признался, что колонны это его особая любовь, с которой глава «ничего не может поделать», да судя по всему и не особо старается.

— Ничего не могу с собой поделать, люблю я колонны. Очень надеюсь, что у нас впереди еще много объектов с красивыми колоннадами и добрых дел, — поделился глава республики откровением о себе и пообещал более подробно рассказать о стройке Дворца борьбы, но чуть позже.

Тем временем Mkset не так давно побывал на стадионе Гастелло, который также украшен колоннадами, но пока что не ждет своей реконструкции. Как и парк прямо за стадионом. Если вы как и мы ранее там не бывали, то приглашаем на прогулку.

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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Башкирии#Уфа#Живая Уфа
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