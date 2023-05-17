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Нелегальный детский сад: стали известны подробности о смерти 2-летнего мальчика в Уфе

17 мая 2023, 11:04
Фото: Прокуратура РБ

Стали известны подробности о смерти 2-летнего мальчика в Уфе

Трагедия случилась ранее сегодня. На ребенка, находившегося под присмотром няни, упал телевизор.

Погибший в результате падения телевизора ребенок мог находиться в нелегальном детском саду. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Ранее в Уфе на двухлетнего ребенка упал телевизор, от полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая, по информации собеседника информагентства, не говорит по-русски.

— Няня не говорит по-русски. На место трагедии приехал ее брат. Он рассказал, что два месяца назад они сняли квартиру и обустроили ее под детсад. «Клиентами» были несколько семей, которых нашли через знакомых. Родители погибшего ребенка платили примерно 10 тысяч рублей в месяц за «услуги». Семья в августе прошлого года приехала в Уфу из Узбекистана. У родителей это был единственный сын, — сообщил собеседник информагентства. — Скорее всего, деятельность организована нелегально, в двухкомнатной квартире, при визуальном осмотре, условий для содержания детей нет, — сообщает источник ИА «Башинформ».

 

#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Новости Уфы
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