Нелегальный детский сад: стали известны подробности о смерти 2-летнего мальчика в Уфе

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Погибший в результате падения телевизора ребенок мог находиться в нелегальном детском саду. Об этом сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Ранее в Уфе на двухлетнего ребенка упал телевизор, от полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая, по информации собеседника информагентства, не говорит по-русски.
— Няня не говорит по-русски. На место трагедии приехал ее брат. Он рассказал, что два месяца назад они сняли квартиру и обустроили ее под детсад. «Клиентами» были несколько семей, которых нашли через знакомых. Родители погибшего ребенка платили примерно 10 тысяч рублей в месяц за «услуги». Семья в августе прошлого года приехала в Уфу из Узбекистана. У родителей это был единственный сын, — сообщил собеседник информагентства. — Скорее всего, деятельность организована нелегально, в двухкомнатной квартире, при визуальном осмотре, условий для содержания детей нет, — сообщает источник ИА «Башинформ».