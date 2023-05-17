Нелегальный детский сад: стали известны подробности о смерти 2-летнего мальчика в Уфе

Ранее в Уфе на двухлетнего ребенка упал телевизор, от полученных травм мальчик скончался на месте. По предварительным данным, в момент трагедии в квартире находились 28-летняя женщина с родной дочерью и еще трое чужих детей. За детьми присматривала няня, которая, по информации собеседника информагентства, не говорит по-русски.