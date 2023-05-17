mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

Изображение материала

Не троллинг: В Уфе против 36-летней ниндзя в хиджабе возбудили уголовное дело

17 мая 2023, 17:16
Фото: 1MI

На женщину в хиджабе, которая в Уфе избила другую за троллинг, завели уголовное дело

Странный поступок женщины стал поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе СК по Башкирии 17 мая.

Буквально спустя несколько часов после того как в МВД сообщили о проверке в отношении женщины в хиджабе стало известно о возбуждении уголовного дела. Возбуждено дело по уголовной статье хулиганство.

По данным следователей поводом для возбуждения дела стало видео из соцсетей на котором горожанка нападает на женщину с ребенком и разъясняет своей жертве, что это происходит «из-за троллинга». Женщина наносит побои другой женщине и это попало на камеры наружного видеонаблюдения.

— Следственным отделом по Кировскому району г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, 36-летняя женщина, которая нанесла побои, доставлена в следственный отдел для производства следственных действий, — добавили в пресс-службе СК по Башкирии.
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Узнать подробнее
Читайте также:
В Уфе женщина в хиджабе, избившая маму с ребенком за троллинг, оказалась в полиции
#Происшествия#Новости Уфы#18+#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство
Сегодня, 12:48
Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы
Сегодня, 06:28
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Вчера, 12:00
«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:22
«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих
Сегодня, 06:33
Серпуховский лифтостроительный завод начал производство новых лифтов
Сегодня, 07:06