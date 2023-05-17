Не троллинг: В Уфе против 36-летней ниндзя в хиджабе возбудили уголовное дело

По данным следователей поводом для возбуждения дела стало видео из соцсетей на котором горожанка нападает на женщину с ребенком и разъясняет своей жертве, что это происходит «из-за троллинга». Женщина наносит побои другой женщине и это попало на камеры наружного видеонаблюдения.