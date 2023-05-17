Не троллинг: В Уфе против 36-летней ниндзя в хиджабе возбудили уголовное дело

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Буквально спустя несколько часов после того как в МВД сообщили о проверке в отношении женщины в хиджабе стало известно о возбуждении уголовного дела. Возбуждено дело по уголовной статье хулиганство.
По данным следователей поводом для возбуждения дела стало видео из соцсетей на котором горожанка нападает на женщину с ребенком и разъясняет своей жертве, что это происходит «из-за троллинга». Женщина наносит побои другой женщине и это попало на камеры наружного видеонаблюдения.
— Следственным отделом по Кировскому району г. Уфа СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следователи и оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего, 36-летняя женщина, которая нанесла побои, доставлена в следственный отдел для производства следственных действий, — добавили в пресс-службе СК по Башкирии.