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Найдена пропавшая после свидания с парнем из Тиндера девушка из Башкирии

17 мая 2023, 05:22
Фото: 1MI
Поиски девушки шли три дня.

В Москве нашли пропавшую после свидания с парнем из Тиндера Кадрию А. Как сообщает телеграм-канала Baza, заявление о пропаже девушки в полицию написала ее испуганная странным исчезновением подруга.

Известно, что девушки 13 мая вместе отдыхали в кафе «Бор», однако после того, как подруга уехала домой Кадрия осталась на свидание с незнакомцем из Тиндера. На следующий день девушка перестала выходить на связь. У подруги были серьезные мотивы для беспокойства, ведь раньше Кадрия никогда не пропадала. 

Так, правоохранительные органы начали розыск, но спустя три дня пропавшая уже сама вышла на связь. Выяснилось, что она вместе с новым знакомым уехала к нему на дачу, а мобильный телефон попросту потеряла. 

#Элина Сайфранова
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