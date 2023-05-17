Найдена пропавшая после свидания с парнем из Тиндера девушка из Башкирии

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
В Москве нашли пропавшую после свидания с парнем из Тиндера Кадрию А. Как сообщает телеграм-канала Baza, заявление о пропаже девушки в полицию написала ее испуганная странным исчезновением подруга.
Известно, что девушки 13 мая вместе отдыхали в кафе «Бор», однако после того, как подруга уехала домой Кадрия осталась на свидание с незнакомцем из Тиндера. На следующий день девушка перестала выходить на связь. У подруги были серьезные мотивы для беспокойства, ведь раньше Кадрия никогда не пропадала.
Так, правоохранительные органы начали розыск, но спустя три дня пропавшая уже сама вышла на связь. Выяснилось, что она вместе с новым знакомым уехала к нему на дачу, а мобильный телефон попросту потеряла.