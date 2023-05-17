Найдена пропавшая после свидания с парнем из Тиндера девушка из Башкирии

Известно, что девушки 13 мая вместе отдыхали в кафе «Бор», однако после того, как подруга уехала домой Кадрия осталась на свидание с незнакомцем из Тиндера. На следующий день девушка перестала выходить на связь. У подруги были серьезные мотивы для беспокойства, ведь раньше Кадрия никогда не пропадала.