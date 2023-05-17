Мэрия Уфы изъяла не раз горевший Дом Виденеева

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Заброшенный Дом купца Василия Виденеева, а также здание типографии «Алга» были изъяты мэрией Уфы для муниципальных нужд, которые располагаются по адресам Карла Маркса 13 и 15. Как сообщается в постановлении, данное решение будет действительно три года со дня его принятия.
Что касается людей, которые там проживают по договорам соцнайма будут переселены в другое благоустроенное жилье на аналогичных условиях.
На данный момент владельцами зданий кроме самой мэрии также являются МУП «Служба заказчика и технического надзора» и компания «Эрмитаж».
Отметим, что в заброшенном Доме Виденеева не раз начинался пожар. В результате старинный дом больше года стоит без крыши. Однако осень 2021 года горсуд Уфы обязал всех владельцев отреставрировать старинный дом, судебные разбирательства продолжались до октября 2022 года, когда Кассационный суд в Уфе оставил в силе постановление суда о ремонте двух зданий.