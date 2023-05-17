Мэрия Уфы изъяла не раз горевший Дом Виденеева

Отметим, что в заброшенном Доме Виденеева не раз начинался пожар. В результате старинный дом больше года стоит без крыши. Однако осень 2021 года горсуд Уфы обязал всех владельцев отреставрировать старинный дом, судебные разбирательства продолжались до октября 2022 года, когда Кассационный суд в Уфе оставил в силе постановление суда о ремонте двух зданий.