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Мэрия Уфы изъяла не раз горевший Дом Виденеева

17 мая 2023, 11:26
Фото: mkset.ru

Власти Уфы изымает для муниципальных нужд Дом Виденеевых в центре города

Постановление об изъятии зданий по адресам Карла Маркса 13 и 15 для муниципальных нужд было опубликовано на сайте администрации накануне.

Заброшенный Дом купца Василия Виденеева, а также здание типографии «Алга» были изъяты мэрией Уфы для муниципальных нужд, которые располагаются по адресам Карла Маркса 13 и 15. Как сообщается в постановлении, данное решение будет действительно три года со дня его принятия.

Что касается людей, которые там проживают по договорам соцнайма будут переселены в другое благоустроенное жилье на аналогичных условиях.

На данный момент владельцами зданий кроме самой мэрии также являются МУП «Служба заказчика и технического надзора» и компания «Эрмитаж».

Отметим, что в заброшенном Доме Виденеева не раз начинался пожар. В результате старинный дом больше года стоит без крыши. Однако осень 2021 года горсуд Уфы обязал всех владельцев отреставрировать старинный дом, судебные разбирательства продолжались до октября 2022 года, когда Кассационный суд в Уфе оставил в силе постановление суда о ремонте двух зданий. 

#Элина Сайфранова
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