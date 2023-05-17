«Лучше Египта»: что говорят защитники озер в Соль-Илецке в ответ на критику

Однако были и те туристы, которые в этом году решили не посещать Соль-Илецк из-за повышения стоимости билета на озера, между тем, на самом курорте ничего не меняется. Пользователи сетуют, что входной билет на озера только единоразовый. Они полагают, что справедливо было бы сделать его действительным в течение целого дня.