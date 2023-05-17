«Лучше Египта»: что говорят защитники озер в Соль-Илецке в ответ на критику

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
С 1 июня начинается купальный сезон на озерах Соль-Илецка, который продлится до конца октября. Так, к началу сезон водолазы уже обследовали дно водоемов для осуществления безопасности отдыхающий, так как на дне можно найти все, начиная с пластиковых и стеклянных бутылок до деталей автомобилей и трупов животных.
В социальных сетях пользователи уже готовятся провезти отпуск на озерах, многие из которых посетят курортный город далеко не в первый раз, а некоторые даже замечают изменения.
— Езжу постоянно. В этом году тоже собираюсь, уже в 10раз. И с каждым годом что-то новенькое, и есть улучшения. Мне нравится, — считает Люда К.
— 1 июля уже будем нежиться на озёрах, — сообщает Мария Л.
— Уже собраны чемоданы. Ждем отпуска и к вам!!! Соскучились по солёночке, — Юлия И.
К слову, новость о том, что было обнаружено на дне соленых озер всерьез обеспокоило туристов — в социальных сетях чаще стали задаваться вопросами безопасного времяпрепровождения на озерах. Однако постоянные туристы и местные жители заверяют, что «соль все дезинфицирует».
— Как и в любом, другом городе, деревне, но там нет курорта, не забывайте, что чистота зависит от нас приезжающих, — дополняет Валентина С.
Встала на защиту курортного городка и Гульнара П., которая в 2022 году посетила Соль-Илецк два раза.
— Были в том году аж два раза, и одни и с детьми 4 и 7 лет. Все хорошо цена без выхода 300 р более чем. Пришли, 4 часа по озерам оздоровились и домой, а вечером променад. Не понимаю в чем проблема, территории чистые все хорошо, — пишет Гульнара П.
Дамир И. считает, что в Соль-Илецке «реально чувствуется курорт» и доброта местных жителей.
— Езжайте и не слушайте никого. Завистливых и брезгливых хватает, пусть они отдыхают в Турции, где за лживые комплименты готовы Вы отдать свои деньги, — советует Дамир И.
— Обязательно приезжайте. Что там Египет, вот Соль-Илецк — это да, сила, — пишет местная жительница Ира С.
Однако были и те туристы, которые в этом году решили не посещать Соль-Илецк из-за повышения стоимости билета на озера, между тем, на самом курорте ничего не меняется. Пользователи сетуют, что входной билет на озера только единоразовый. Они полагают, что справедливо было бы сделать его действительным в течение целого дня.