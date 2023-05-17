Лор пояснил, как ушные палочки могут навредить уху

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
По его словам, если человек будет слишком усердно удалять серу, то может нанести травму уха, поскольку велик риск повреждения барабанной перепонки. Об этом пишет NEWS.ru.
Эксперт добавил, что спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, самостоятельно сделать достаточно сложно.
«Сейчас производители ушли от слова „ушная палочка“, теперь она называется „гигиеническая ватная палочка“. Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше», — уточнил Зайцев.
Зайцев также добавил, что удаление серы напрямую зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем выше шансов на удачную прочистку.