Легендарную «Гостинку» в центре Уфы утвердят как предмет государственной охраны

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Гостиный двор в Уфе, который располагается на одноименной остановке в столице Башкирии на Верхнеторговой площади, 1 и является объектом культурного наследия, границы, режим использования как ОКН которого были утверждены еще в прошлом году. Сегодня же стало известно, что Башкультнаследие намерено утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые».
Охраняться будет и историческое местоположение Гостиного двора — в центре Верхнеторговой площади, в том виде, где сохраняется его историческая роль. Как и в других губерниях, планировочная структура центра Уфы, шла от гостиного двора.
Охранять будут и саму композицию, характерную для русских гостиных дворов XIX века, композицию фасадов в стиле классицизма в виде одноэтажной сквозной аркады на массивных пилонах, поддерживающих полуциркульные арки, лепной дорический антаблемент, декор, двухцветное окрашивание с выделением деталей белым цветом, оформление оконных проемов, материал и характер отделки фасадов из штукатурки.
Скатная крыша с красным кровельным покрытием, также попадет под охрану, как и сохранившиеся исторические кирпичные пилоны, своды и арочные проемы подвального этажа здания.