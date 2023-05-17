Легендарную «Гостинку» в центре Уфы утвердят как предмет государственной охраны

Гостиный двор в Уфе, который располагается на одноименной остановке в столице Башкирии на Верхнеторговой площади, 1 и является объектом культурного наследия, границы, режим использования как ОКН которого были утверждены еще в прошлом году. Сегодня же стало известно, что Башкультнаследие намерено утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые».