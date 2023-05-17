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Легендарную «Гостинку» в центре Уфы утвердят как предмет государственной охраны

17 мая 2023, 14:00
Фото: http://gostinka.com/

Башкультнаследие намерено утвердить предмет охраны Гостиного двора в центре Уфы

Охранять планируют в первую очередь историческое положение Гостиного двора, который пережил огонь и «карьеру» завода.

Гостиный двор в Уфе, который располагается на одноименной остановке в столице Башкирии на Верхнеторговой площади, 1 и является объектом культурного наследия, границы, режим использования как ОКН которого были утверждены еще в прошлом году. Сегодня же стало известно, что Башкультнаследие намерено утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ряды торговые».

Охраняться будет и историческое местоположение Гостиного двора — в центре Верхнеторговой площади, в том виде, где сохраняется его историческая роль. Как и в других губерниях, планировочная структура центра Уфы, шла от гостиного двора.

Охранять будут и саму композицию, характерную для русских гостиных дворов XIX века, композицию фасадов в стиле классицизма в виде одноэтажной сквозной аркады на массивных пилонах, поддерживающих полуциркульные арки, лепной дорический антаблемент, декор, двухцветное окрашивание с выделением деталей белым цветом, оформление оконных проемов, материал и характер отделки фасадов из штукатурки.

Скатная крыша с красным кровельным покрытием, также попадет под охрану, как и сохранившиеся исторические кирпичные пилоны, своды и арочные проемы подвального этажа здания.

 

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#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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