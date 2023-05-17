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Как выпускникам Уфы сдать ЕГЭ на высший балл

17 мая 2023, 15:00
Как выпускникам Уфы сдать ЕГЭ на высший балл
Более 15 тысяч выпускников башкирских школ готовятся сдать госэкзамены в 2023 году. Что нужно знать школьникам Уфы при подготовке к ЕГЭ-2023, чтобы решить ЕГЭ на высокие баллы — в нашем материале.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок

С нуля подготовиться к госэкзаменам за месяц-полтора довольно сложно. Но если вы хотите сдать ЕГЭ-2023 на проходные баллы, то это вполне осуществимая задача. Однако поднять свой уровень знаний на 30–40 баллов за этот же период возможно, если действовать по четкому плану.

Нужно для начала распланировать подготовку: распределить по дням все предметы и темы по ЕГЭ-2023 и заниматься регулярно в четко отведенное время. Постарайтесь равномерно распределить нагрузку между теоретическими материалами и решением тестовых задач. После прохождения каждого блока обучения решайте КИМ, разбирайте и анализируйте свои ошибки, повторяйте слабые места.

Выберите несколько видов получения информации, не зацикливайтесь только на учебниках или только на видеоуроках. Постоянно следуйте своему расписанию, но не забывайте об отдыхе.

Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срокКак подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Как подготовиться к ЕГЭ за короткий срок
Фото: piqsels.com

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году

Большинство выпускников-2022/2023 в Уфе в этом году выбрали сдавать на ЕГЭ обществознание, информатику, биологию, физику, химию. На что им нужно обратить внимание при самостоятельной подготовке к ЕГЭ-2023:

  1. При подготовке к математике, физике, информатике, химии. Старайтесь решить как можно больше тестовых заданий, набивайте руку, регулярно прорабатывая все варианты. Научитесь решать тестовую часть за 20–30 минут, используйте при подготовке таймер.
  2. При подготовке к обществознанию, истории, русскому языку, литературе. Больше тренируйтесь в написании сочинений и эссе, не заучивайте термины наизусть, смотрите видеоуроки и фильмы по теме, чтобы повысить уровень эрудиции.
  3. При подготовке к биологии, географии. Большее внимание уделяйте терминологии, работайте со словарем, решайте практические задания, постоянно повторяйте пройденные темы, проговаривая их вслух.

Выпускники-стобалльники школ Уфы прошлых лет советуют обратить внимание на онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ. По их мнению, домашнее обучение с помощью онлайн-ресурсов гораздо продуктивнее, чем обращение к репетиторам. Но здесь важна самодисциплина и четкий план действий.

Центры независимой диагностики готовности к ЕГЭ в Уфе

Перед тем как готовиться к экзаменам, выпускнику в Уфе неплохо бы выяснить свой уровень подготовки к ЕГЭ-2023. Это можно сделать на пробных экзаменах, проводимых центрами независимой диагностики.

В Уфе пробные ЕГЭ проводятся на базе различных школ и республиканских вузов, например Башкирского госуниверситета. Кроме того, платные тренировочные тестирования в Уфе проводит Региональный центр обработки информации Республики Башкортостан. Пробный экзамен проводится по актуальным технологиям ЕГЭ-2023 с использованием КИМов по спецификации 2023 года.

Можно записаться на пробный экзамен в Уфе и в онлайн-формате. Такую услугу на платной основе предоставляют, например, Московский центр качества образования или образовательный центр «ЕГЭ-Сфера».

Участие в тренировочном экзамене позволяет выпускникам-2022/2023 увидеть собственные объективные результаты по школьным предметам, выявить проблемные области в знаниях, получить навыки работы с тестовыми материалами и бланками по ЕГЭ, психологически подготовиться к сдаче госэкзамена.

Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 годуСамостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Самостоятельная подготовка к ЕГЭ в 2023 году
Фото: piqsels.com

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ

Выпускники прошлых лет и эксперты рекомендуют не зацикливаться на одном сайте, а при подготовке к ЕГЭ-2023 использовать несколько ресурсов. Одни из них лучше тренируют, например, по математике или физике, другие помогают решить на хорошие баллы задания по истории или русскому языку.

Ориентируйтесь на отзывы других пользователей и на свои ощущения, выбирайте удобный формат обучения и не спешите выбирать платные сайты — на бесплатных ресурсах зачастую дается больше знаний и актуальной информации.

«Экзамен.ru”- портал для будущих абитуриентов

Образовательный и новостной портал для школьников, выпускников и будущих студентов вузов. Здесь представлены статьи и новости о поступлении в вуз, справочные и теоретические материалы по ЕГЭ-2023, тестовые задания с ответами.

Портал авторов КИМ ФГБНУ «ФИПИ»

Эксперты и преподаватели считают, что подготовка к ЕГЭ-2023 должна начинаться именно с этого сайта. Это официальный ресурс разработчиков экзаменационных вариантов по ЕГЭ. Поэтому на сайте можно найти всю актуальную информацию по экзаменам, скачать или решить КИМ и варианты тестовых заданий.

«Экзамер» — игровой формат подготовки к госэкзаменам

Онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ-2023 с индивидуальным планом обучения по школьной программе. Занятия проходят в формате игрового квеста: ученик должен при изучении каждого блока решить варианты ЕГЭ, а программа сама будет выявлять ошибки и указывать на пробелы в знаниях.

«Бингоскул» — банк заданий ЕГЭ за прошлые годы

Сайт специализируется конкретно на подготовке учеников к ЕГЭ-2023. Здесь в удобной форме изложен материал по школьной программе и есть банк типовых заданий за прошлые годы и демоверсии ЕГЭ-2023. Кроме того, ученик может посмотреть видеоуроки, принять участие в тематическом вебинаре, где можно задать преподавателю вопрос в режиме реального времени.

Большая образовательная платформа «Спадило»

Это портал для школьников и выпускников-2022/2023 с обширной базой теоретического материала. Здесь можно найти обучающие материалы в различных форматах, без скучных лекций и нудных докладов, а кроме того: фильмы, книги, видеоуроки по различным предметам, онлайн-тренажер по ЕГЭ-2023 с разбором ответов.

«Незнайка”- задания к ЕГЭ с ответами и решениями

На ресурсе простой и удобный интерфейс, разбитый конкретно по школьным предметам и темам. На сайте можно выбрать определенную тему и решить тестовые задания только по ней. Дополнительно можно заказать за определенную плату проверку эссе по обществознанию или сочинения по русскому языку с полным разбором ответа.

«Решу ЕГЭ» — консультации по решению заданий

При подготовке к ЕГЭ-2023 важно набить руку на решении заданий, поэтому сайт подходит для самостоятельного домашнего обучения. Большая база тестов с актуальными изменениями, согласно стандартам ФИПИ, теоретическая часть с лекциями, справочниками, видеоуроками.

«ЕГЭ Максимум» — подготовка к ЕГЭ по математике

Онлайн-подготовка к ЕГЭ-2023 по математике: подробный разбор тем по разделам, большой банк заданий, видеоуроки и полезные статьи по материалам школьной программы.

Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭСайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Сайты, которые помогут вам успешно сдать ЕГЭ
Фото: piqsels.com
#Уфа#ЕГЭ#Результаты ЕГЭ#Школьники
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