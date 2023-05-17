С нуля подготовиться к госэкзаменам за месяц-полтора довольно сложно. Но если вы хотите сдать ЕГЭ-2023 на проходные баллы, то это вполне осуществимая задача. Однако поднять свой уровень знаний на 30–40 баллов за этот же период возможно, если действовать по четкому плану.