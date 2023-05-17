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С нуля подготовиться к госэкзаменам за месяц-полтора довольно сложно. Но если вы хотите сдать ЕГЭ-2023 на проходные баллы, то это вполне осуществимая задача. Однако поднять свой уровень знаний на 30–40 баллов за этот же период возможно, если действовать по четкому плану.
Нужно для начала распланировать подготовку: распределить по дням все предметы и темы по ЕГЭ-2023 и заниматься регулярно в четко отведенное время. Постарайтесь равномерно распределить нагрузку между теоретическими материалами и решением тестовых задач. После прохождения каждого блока обучения решайте КИМ, разбирайте и анализируйте свои ошибки, повторяйте слабые места.
Выберите несколько видов получения информации, не зацикливайтесь только на учебниках или только на видеоуроках. Постоянно следуйте своему расписанию, но не забывайте об отдыхе.
Большинство выпускников-2022/2023 в Уфе в этом году выбрали сдавать на ЕГЭ обществознание, информатику, биологию, физику, химию. На что им нужно обратить внимание при самостоятельной подготовке к ЕГЭ-2023:
Выпускники-стобалльники школ Уфы прошлых лет советуют обратить внимание на онлайн-курсы подготовки к ЕГЭ. По их мнению, домашнее обучение с помощью онлайн-ресурсов гораздо продуктивнее, чем обращение к репетиторам. Но здесь важна самодисциплина и четкий план действий.
Перед тем как готовиться к экзаменам, выпускнику в Уфе неплохо бы выяснить свой уровень подготовки к ЕГЭ-2023. Это можно сделать на пробных экзаменах, проводимых центрами независимой диагностики.
В Уфе пробные ЕГЭ проводятся на базе различных школ и республиканских вузов, например Башкирского госуниверситета. Кроме того, платные тренировочные тестирования в Уфе проводит Региональный центр обработки информации Республики Башкортостан. Пробный экзамен проводится по актуальным технологиям ЕГЭ-2023 с использованием КИМов по спецификации 2023 года.
Участие в тренировочном экзамене позволяет выпускникам-2022/2023 увидеть собственные объективные результаты по школьным предметам, выявить проблемные области в знаниях, получить навыки работы с тестовыми материалами и бланками по ЕГЭ, психологически подготовиться к сдаче госэкзамена.
Выпускники прошлых лет и эксперты рекомендуют не зацикливаться на одном сайте, а при подготовке к ЕГЭ-2023 использовать несколько ресурсов. Одни из них лучше тренируют, например, по математике или физике, другие помогают решить на хорошие баллы задания по истории или русскому языку.
Ориентируйтесь на отзывы других пользователей и на свои ощущения, выбирайте удобный формат обучения и не спешите выбирать платные сайты — на бесплатных ресурсах зачастую дается больше знаний и актуальной информации.
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