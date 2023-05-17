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Из Уфы увеличат количество рейсов в Турцию

17 мая 2023, 04:14
Фото: 1MI

С 24 мая число авиарейсов из Уфы в Стамбул будет увеличено

Дополнительные авиарейсы появятся уже 24 мая, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.
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Отдых

Стало известно о введении дополнительных рейсов из Уфы в Стамбул. По данным пресс-службы аэропорта, улететь из башкирской столицы в крупнейший город Турции авиакомпанией Red Wings можно будет не только по понедельникам и пятницам, но и по средам.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров.

Отправить в Стамбул из Уфы можно также авиакомпанией «ИрАэро» по вторникам.

#Элина Сайфранова#Турция#Самолет#Отдых#Туры в Турцию#Новости Уфы#Новости Башкирии
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