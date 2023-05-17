Из Уфы увеличат количество рейсов в Турцию

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Стало известно о введении дополнительных рейсов из Уфы в Стамбул. По данным пресс-службы аэропорта, улететь из башкирской столицы в крупнейший город Турции авиакомпанией Red Wings можно будет не только по понедельникам и пятницам, но и по средам.
Перелеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet вместимостью до 100 пассажиров.
Отправить в Стамбул из Уфы можно также авиакомпанией «ИрАэро» по вторникам.