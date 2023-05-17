Хирурги рассказали, что нашли в теле раненого на СВО бойца из Башкирии

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Хирурги Ишимбайской ЦРБ извелекли пулю из позвоночника военнослужащего-участника СВО. Об этом сообщает министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
Так, мужчина ещё в феврале 2023 года получил обморожение и огнестрельное ранение. В госпитале ДНР ему оказали первую помощь позднее военнослужащий был направлен в госпитали Ростова-на-Дону и Самары для долечивания. Известно, что пуля в поясничной области была обнаружена здесь, однако в медучреждениях не оказалось нейрохирургов, которые могли бы провести операцию.
Уже после увольнения вернулся на свою малую родину — в город Ишимбай, где обратился в местную ЦРБ. Пулю удаляли под контролем интраоперационного рентгена, который помог точно «выйти» на инородное тело и сделать минимальный разрез. Операция прошла успешно. В настоящий момент пациент находится в удовлетворительном состоянии.