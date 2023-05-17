Хирурги рассказали, что нашли в теле раненого на СВО бойца из Башкирии

Так, мужчина ещё в феврале 2023 года получил обморожение и огнестрельное ранение. В госпитале ДНР ему оказали первую помощь позднее военнослужащий был направлен в госпитали Ростова-на-Дону и Самары для долечивания. Известно, что пуля в поясничной области была обнаружена здесь, однако в медучреждениях не оказалось нейрохирургов, которые могли бы провести операцию.