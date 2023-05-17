Хабиров открыл в Башкирии фабрику Zasport, которая одевает олимпийскую сборную России

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В Ишимбайском районе Башкирии 16 мая прошла церемония открытия фабрики по пошиву спортивной одежды ZASPORT стоимостью 400 млн рублей. Производство было запущено на территории особой экономической зоны «Алга». На церемонии запуска наряду с другими гостями побывал глава Башкирии, который ранее неоднократно нахваливал вещи бренда, отмечая интересные модели и качественный пошив. Так, еще в декабре 2021 года Радий Хабиров заявлял, что Zasport «нужно на руках носить, за руки водить».
Компания «Фабрика Заспорт», основанная московским дизайнером и дочерью генерал-полковника ФСБ Михаила Шекина Анастасией Задориной в 2012 году, является официальным экипировщиком Олимпийской команды России. Задорина вместе с ООО «Флагман» владеет московским ООО «Заспорт». А ишимбайская «Фабрика Заспорт» — дочка компании «Флагман».
Компания «Фабрика Заспорт» зарегистрирована в Ишимбае в сентябре 2020 года. За 2021 год она получила 387,3 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 39,7 млн. В 2022 году, по данным системы «СПАРК», компания заработала всего 79 тысяч рублей выручки при убытке в 19,4 млн рублей.
Напомним, что в марте бутик ZASPORT открылся в Уфе, там побывал корреспондент Mkset. Среди впечатлений — приветливые продавцы, скидки от 20% и одежда по мотивам страниц российской истории: от современного кэжуала до спортдизайна Советского Союза. Однако качество одежды данного бренда в некоторых случаях оставляет желать лучшего.
К слову, ранее основатель бренда Задорина заявляла, что Zasport может заменить adidas. Вместе с этим цены на некоторые товары бренда Zasport показались «кусачими». Самый дешевый спорткостюм в стиле «как из совка» обойдется в 4 тысячи рублей, а самый дорогой комплект в современном стиле — в 13 500 рублей.