Хабиров открыл в Башкирии фабрику Zasport, которая одевает олимпийскую сборную России

В Ишимбайском районе Башкирии 16 мая прошла церемония открытия фабрики по пошиву спортивной одежды ZASPORT стоимостью 400 млн рублей. Производство было запущено на территории особой экономической зоны «Алга». На церемонии запуска наряду с другими гостями побывал глава Башкирии, который ранее неоднократно нахваливал вещи бренда, отмечая интересные модели и качественный пошив. Так, еще в декабре 2021 года Радий Хабиров заявлял, что Zasport «нужно на руках носить, за руки водить».