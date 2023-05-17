«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих

Так, на видео, предоставленном Mkset, женщина следует за местной жительницей с ребенком, в какой-то момент агрессорша излишне приближается к ней, в ответ та просит её отойти. В этот момент агрессивно настроенная женщина кидается на неё с кулаками, хватает за волосы и валит на землю.