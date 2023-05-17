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«Доводит до истерики и валит на землю»: в центре Уфы незнакомка нападает на прохожих

17 мая 2023, 06:33
Фото: 1MI
Своим поведением женщина пугает местных жителей и доводит до истерики детей
Сюжет
Дети

В Уфе неизвестная женщина терроризирует жителей домов по улице Софьи Перовской. Об этом рассказали читатели Mkset. По их словам, женщина без видимых на то причин может наброситься на людей с кулаками.

Так, на видео, предоставленном Mkset, женщина следует за местной жительницей с ребенком, в какой-то момент агрессорша излишне приближается к ней, в ответ та просит её отойти. В этот момент агрессивно настроенная женщина кидается на неё с кулаками, хватает за волосы и валит на землю.

Как рассказывают местные жители, подобная ситуация происходит здесь не впервые.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МВД по РБ. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Напомним, ранее в Уфе неизвестные за волосы вытащили обнаженную женщину на улицу, после чего сильно её избили. По словам местных жителей, жильцы одной из квартир сначала выпивают, а после начинают творить непотребства. Примечательно, что в этой драке участие принимали исключительно женщины.

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