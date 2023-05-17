Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Стадион имени Николая Гастелло монументально начинает улицу Сельскую Богородскую и знаменует начало уфимского Инорса. Сейчас в Уфе один за одним реконструируют парки, однако о существовании парка с прудом за стадионом знал не каждый уфимец. Так и мы оказались в парке впервые.
Оказывается, сразу за стадионом прямо между трамвайной развязкой, железнодорожными путями и заводами есть нетронутый человеком парк — в лучшем смысле этого слова. Множество деревьев, огромные лужайки, тенистые аллеи. За парком ухаживают, работник косит траву на газонах. Глядя на пруд, можно смотреть на мчащиеся поезда. Парк встречает пассажиров на железнодорожной станции «Спортивная».
Оказывается, этот парк в Уфе заложили еще в 1930-е годы — тогда он был парком, закрепленным за УМПО. После ВОВ, в 1947 году, парку присвоили имя летчика Николая Гастелло. Здесь рабочих уфимцев радовали большая танцплощадка и летний кинотеатр.
На входе в парк несколько лавочек. В целом же парк как будто нельзя назвать заброшенным. Несмотря на практически полное отсутствие урн, в парке чисто, на входе между стадионом и парком стоят два больших контейнера для мусора.
Буквально накануне в жалобе на странице главы Башкирии местный житель сообщал, что в парке стоит дурной запах от пруда. Но мы его не обнаружили. Погода в день нашего репортажа была прекрасная, и впечатления от прогулки остались лишь приятные. Удивительно, но даже разрушающаяся облицовка пруда тут выглядела как-то монументально. На пруду плавала утка. Мусора на берегу не было. Порастающие зеленью дорожки тоже создавали историю. В целом же парк своим видом возвращает своих гостей в советское время.
У парка множество входов. Сюда можно попасть даже сразу с электрички. Или же с одного из нескольких входных групп. Колонны обрамляют входную группу. Заборы у парка Гастелло весьма условные — с одной из сторон пролегает труба теплотрассы, а местами забор исчезает и неожиданно появляется вновь.
Состояние дорожек впечатляет, но не пугает. Ходить да и ездить с коляской по ним вполне комфортно. Парк можно назвать старым - его состояние хоть и потеряло внешний лоск, но особых вопросов не вызывает.
Конечно, фору давал майский погожий денек, в такую погоду любой островок зелени особенно красив. А здесь огромный парк с величественными деревьями посреди индустриального района. Хочется верить, что когда настанет черед реконструкции парка Гастелло, он после нее останется таким же зеленым.
Во всем парке за всю прогулку был обнаружен лишь один след от мангала. Причем посреди парка.
Ранее власти Уфы ответили, что парк имени Гастелло планируют благоустроить в 2025–2026 годах. К слову, ремонтировать парк Гастелло власти намеревались еще в далеком 2014 году при мэре Ялалове. Тогда был закупка на 25,7 миллиона рублей была размещена Управлением коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии. Контракт был заключен на 23,05 миллиона рублей с ООО «ДорСтройМаш». В том же году искусственный пруд пытались засыпать грунтом. Однако ничего из запланировано осуществить не удалось.