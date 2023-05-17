Богом забытое место: как выглядит парк имени Гастелло, не обновленный к 450-летию Уфы

Буквально накануне в жалобе на странице главы Башкирии местный житель сообщал, что в парке стоит дурной запах от пруда. Но мы его не обнаружили. Погода в день нашего репортажа была прекрасная, и впечатления от прогулки остались лишь приятные. Удивительно, но даже разрушающаяся облицовка пруда тут выглядела как-то монументально. На пруду плавала утка. Мусора на берегу не было. Порастающие зеленью дорожки тоже создавали историю. В целом же парк своим видом возвращает своих гостей в советское время.