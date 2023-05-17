«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура

В этом году на площади Персиянова появился арт-объект «Арбундинг» за 4,4 миллиона рублей. По задумке создателей в верхний отсек объекта должны были загружаться арбузы, а в киоске, расположенном в нижней части, желающие могли бы приобретать свежий сок. Однако «Арбундинг» оказался нерабочим.