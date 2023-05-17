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«Позорище»: курортом Соль-Илецк заинтересовалась прокуратура

17 мая 2023, 06:22
Фото: Оренбург онлайн // vk.com
Иск в Арбитражный суд Оренбургской области прокуратура направила накануне из-за работ по благоустройству курортного города, сообщает издание 56orb.ru

Прокуратура Оренбургской области заинтересовалась благоустройством в Соль-Илецке. Иск от первого заместителя надзорного ведомства в адрес строительной компании «Су-56» поступил в Арбитражный суд Оренбургской области. Первое заседание состоится уже 15 июня.

Как сообщает издание 56orb.ru, прокуратура требует подрядчика вернуть переплаченные за благоустройство города средства. Речь идет о работах стоимостью 5 миллионов рублей на площади, реконструкция которой обошлась городу в 110 миллионов.

В этом году на площади Персиянова появился арт-объект «Арбундинг» за 4,4 миллиона рублей. По задумке создателей в верхний отсек объекта должны были загружаться арбузы, а в киоске, расположенном в нижней части, желающие могли бы приобретать свежий сок. Однако «Арбундинг» оказался нерабочим.

Да и жителям такое «украшение» площади не пришлось по вкусу — в адрес губернатора Оренбуржья готовилась петиция с просьбой избавить город от «позорища».

К слову, на въезде в город стоит еще один арт-объект «Арбуз», который понравился местным гораздо больше, чем дорогостоящий и бесполезный «Арбундинг».

Летом 2022 года прокуратура уже подавала иск в адрес администрации Соль-Илецка из-за принятого во время реконструкции площади Персиянова сузить часть улицы. Не вспомнили тогда и о нормах противопожарной безопасности. В общей сложности ведомство составило семь пунктов с указанием нарушений, которые необходимо устранить.

#Элина Сайфранова#Прокуратура#Летний оздоровительный отдых#Проверка#Благоустройство
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