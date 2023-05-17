Башкирия вошла в топ-5 регионов России и по детскому и по санаторному туризму

Так в 2022 году в летних лагерях провели каникулы более 3,9 миллиона детей со всей страны. В Башкирии из них отдыхали 9,2 тысячи ребят. Абсолютный лидер рейтинга — Краснодарский край и 46 тысяч отдохнувших детей. Между Краснодарским краем и Башкирией расположились Крым, Ленинградская и Московская области.