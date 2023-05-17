Башкирия вошла в топ-5 регионов России и по детскому и по санаторному туризму

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Башкирия стала одним из лидеров сразу двух федеральных рейтингов по туризму, составленных Росстатом. Так республика оказалась на пятом месте в двух «номинациях».
Так в 2022 году в летних лагерях провели каникулы более 3,9 миллиона детей со всей страны. В Башкирии из них отдыхали 9,2 тысячи ребят. Абсолютный лидер рейтинга — Краснодарский край и 46 тысяч отдохнувших детей. Между Краснодарским краем и Башкирией расположились Крым, Ленинградская и Московская области.
Также Росстат посчитал и количество туристов, отдохнувших за год в санаториях. Башкирия по числу поправивших здоровье вошла в пятерку лидеров, точнее замкнула, уступая только Краснодарскому и Ставропольскому краям (черноморское побережье и кавказские минеральные воды), Крыму (Черное море) и Московской области. Следующим за Башкирией с солидным отрывом следует Алтайский край.
В 2022 году в санаторно-курортных организациях россияне отдохнули более 6,5 миллионов раз. Показатель вырос на 560 тысяч поездок с 2021 года.