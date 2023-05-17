Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство

Как сообщает телеграм-канал Baza, речь идет в том числе об администраторах ряда тг-каналов, освещавших региональную повестку внутри Башкирии. Среди них — «Башкирское жало» и «Содовая». Последние публикации в обоих каналах датируются 26 апреля этого года.