Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
МВД задержало организаторов сети анонимных телеграм-каналов, вымогавшие деньги под угрозой размещения компромата. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что в настоящий момент задержаны были диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессиональный журналист, занимавшийся написанием текстов.
— Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства, — прокомментировала Ирина Волк.
Как сообщает телеграм-канал Baza, речь идет в том числе об администраторах ряда тг-каналов, освещавших региональную повестку внутри Башкирии. Среди них — «Башкирское жало» и «Содовая». Последние публикации в обоих каналах датируются 26 апреля этого года.