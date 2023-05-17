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Администраторы башкирских телеграм-каналов задержаны полицией за вымогательство

17 мая 2023, 12:48
Фото: 1MI
Среди них два популярных канала, освещавших общественно-политическую повестку в Башкирии

МВД задержало организаторов сети анонимных телеграм-каналов, вымогавшие деньги под угрозой размещения компромата. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что в настоящий момент задержаны были диджитал-директор PR-агентства, заместитель начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия и профессиональный журналист, занимавшийся написанием текстов.

— Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и «токсичные» наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства, — прокомментировала Ирина Волк.

Как сообщает телеграм-канал Baza, речь идет в том числе об администраторах ряда тг-каналов, освещавших региональную повестку внутри Башкирии. Среди них — «Башкирское жало» и «Содовая». Последние публикации в обоих каналах датируются 26 апреля этого года.

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