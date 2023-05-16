Росприроднадзор отказал в лицензии золотодобытчикам из скандального села в Башкирии

Напомним, в начале мая громкая история села Ишмурзино удивила всю Башкирию. Местные жители выступают против "варварской добычи". Они провели мирный сход, разрешенный властями и записали обращение к Владимиру Путину, Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. Что из этого вышло читайте в нашем материале.