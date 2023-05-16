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Росприроднадзор отказал в лицензии золотодобытчикам из скандального села в Башкирии

16 мая 2023, 03:57
Фото: 1MI

«Башкирская золотодобывающая компания» не получила лицензию на работу из-за нарушений

О том, что цена халатности в данном вопросе может быть слишком высокой рассказала глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова в соцсетях 15 мая.

В своем telegram-канале глава федерального Росприродназдора Светлана Радионова сообщила о том, что «Башкирская золотодобывающая компания» обратилась в Росприроднадзор за получением экологического заключения на объект капитального строительства. Однако нужного документа золотодобытчики не получили.

— Наши инспекторы провели внеплановую проверку и выявили, что строительство велось с грубейшими отступлениями от согласованной ГЭЭ проектной документации. Цена такой халатности может быть слишком высокой для природы. Золотодобытчику придётся привести строительство в соответствие с проектом. С теми нарушениями, которые мы видим сейчас, выдавать заключение мы не будем, — сообщила Светлана Радионова.

Напомним, в начале мая громкая история села Ишмурзино удивила всю Башкирию. Местные жители выступают против "варварской добычи". Они провели мирный сход, разрешенный властями и записали обращение к Владимиру Путину, Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. Что из этого вышло читайте в нашем материале.

 

Жители Башкирии после митинга обратились к Путину, Бастрыкину и Краснову из-за золота
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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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