Росприроднадзор отказал в лицензии золотодобытчикам из скандального села в Башкирии

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
В своем telegram-канале глава федерального Росприродназдора Светлана Радионова сообщила о том, что «Башкирская золотодобывающая компания» обратилась в Росприроднадзор за получением экологического заключения на объект капитального строительства. Однако нужного документа золотодобытчики не получили.
— Наши инспекторы провели внеплановую проверку и выявили, что строительство велось с грубейшими отступлениями от согласованной ГЭЭ проектной документации. Цена такой халатности может быть слишком высокой для природы. Золотодобытчику придётся привести строительство в соответствие с проектом. С теми нарушениями, которые мы видим сейчас, выдавать заключение мы не будем, — сообщила Светлана Радионова.
Напомним, в начале мая громкая история села Ишмурзино удивила всю Башкирию. Местные жители выступают против "варварской добычи". Они провели мирный сход, разрешенный властями и записали обращение к Владимиру Путину, Александру Бастрыкину и Игорю Краснову. Что из этого вышло читайте в нашем материале.