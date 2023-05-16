Защитим Победу!

Например, в числе примеров стран, которые сносят советские памятники, оказалась Польша. В 2017 года страна внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам, которые, по мнению местных властей, «посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». В целом закон затронул более 200 памятников солдатам Красной армии. Последним на данный момент — 5 мая текущего года — демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе страны. Как отмечает Институт национальной памяти Польши, на основании документации Польского Красного Креста установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев и здесь не осталось захоронений красноармейцев. Напомним, этот памятник был возведен в 1945 году, он увековечил память 676 воинов Красной армии 1-го Украинского фронта, которые отдали свои жизни в марте 1945 года в боях за город.