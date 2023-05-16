Защитим Победу!

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Наша страна во главе с партией ЛДПР не даст забыть героев Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни, освобождая от нацизма народы Европы. Современные правительства Европы, зависимые от США, ведут политику целенаправленного переписывания истории Второй Мировой войны, стремясь вычеркнуть подвиг советского народа. Часть этой политики — варварское уничтожение памятников советским воинам-освободителям в странах Восточной Европы. Партия ЛДПР решительно выступает против эпизодов вандализма и кощунства за пределами наших границ!
Чтобы привлечь внимание к проблеме сноса памятников советским воинам-освободителям, активисты ЛДПР вышли на улицы республики и провели одиночные пикеты с раздачей листовок #ЗащитимПобеду!
— Уничтожение наших памятников делается в целях фальсификации истории, в целях резкого уменьшения понимания роли советского народа-освободителя в истории Второй мировой войны, в Великой Победе, самой великой в истории человечества. Мы на всех уровнях будем ставить решительный заслон подобного рода поведению, — убежден Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Например, в числе примеров стран, которые сносят советские памятники, оказалась Польша. В 2017 года страна внесла изменения в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос памятников советским воинам, которые, по мнению местных властей, «посвящены лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй». В целом закон затронул более 200 памятников солдатам Красной армии. Последним на данный момент — 5 мая текущего года — демонтировали памятник Благодарности воинам Красной армии в городе Глубчицы Опольского воеводства на юго-западе страны. Как отмечает Институт национальной памяти Польши, на основании документации Польского Красного Креста установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев и здесь не осталось захоронений красноармейцев. Напомним, этот памятник был возведен в 1945 году, он увековечил память 676 воинов Красной армии 1-го Украинского фронта, которые отдали свои жизни в марте 1945 года в боях за город.
Один из последних эпизодов со сносом советских памятников зафиксирован в Латвии. В частности, в мае 2022 года стало известно, что латвийский парламент одобрил решение о сносе памятника Освободителям, а также поддержал законопроект о прекращении российско-латвийского договора о сохранности мемориальных сооружений. Три месяца спустя монумент Освободителям Риги демонтировали.
Партия ЛДПР верит — придет время, справедливость восторжествует, и все разрушенные памятники будут восстановлены. Победу не отменить!