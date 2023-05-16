Законсервированная пчела: почему в Уфе до сих пор не открыли пчелу-клумбу после зимы

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Жители Уфы обратили внимание на скульптуру пчелы по улице Софьи Перовской. По их словам, пчелу, которую на зиму запаковывали в целлофан, чтобы избежать до сих пор не расконсервировали, несмотря на теплую погоду.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Кировского района Уфы, где подтвердили информацию о том, что пчела действительно ещё не расконсервирована, а также рассказали, с чем это связано.
— Наша пчела действительно пока что законсервирована. Дело в том, что там цветы которые мы на ней высаживаем, ещё не выросли. Предварительно, работы начнутся в конце мая — начале июня. Но это каждый год так происходит, это не новость какая-то, — прокомментировали в администрации.
При этом в администрации подчеркивают, что в этом году, как и ранее, пчелу обязательно украсят цветами, добавляя, что при украшении используются в основном поздние и крайне теплолюбивые растения.