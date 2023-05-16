mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:11

Updated Сегодня, 10:11

Изображение материала

Законсервированная пчела: почему в Уфе до сих пор не открыли пчелу-клумбу после зимы

16 мая 2023, 10:09
Фото: Предоставлено Mkset Сергеем Лайко
Одна из скульптур, посвященных башкирской пчеле в Уфе, все ещё скрыта от глаз под слоями целлофана. В администрации района объяснили, с чем это связано.

Жители Уфы обратили внимание на скульптуру пчелы по улице Софьи Перовской. По их словам, пчелу, которую на зиму запаковывали в целлофан, чтобы избежать до сих пор не расконсервировали, несмотря на теплую погоду.

Фото: Предоставлено Mkset Сергеем Лайко

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Кировского района Уфы, где подтвердили информацию о том, что пчела действительно ещё не расконсервирована, а также рассказали, с чем это связано.

— Наша пчела действительно пока что законсервирована. Дело в том, что там цветы которые мы на ней высаживаем, ещё не выросли. Предварительно, работы начнутся в конце мая — начале июня. Но это каждый год так происходит, это не новость какая-то, — прокомментировали в администрации.

При этом в администрации подчеркивают, что в этом году, как и ранее, пчелу обязательно украсят цветами, добавляя, что при украшении используются в основном поздние и крайне теплолюбивые растения.

Читайте также:
Убрать нельзя оставить: что происходит с памятником Салавата ЮлаеваХабиров раскрыл, где в Уфе установят памятник президенту Башкирии Муртазе РахимовуВ Уфе пьяные жители опрокинули скульптуру коняВ Уфе разоблачили вандала, который сломал скульптуру пчелы в фонтане
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Общество#Культура
Подпишитесь
«Сонная» «Артерия»: побывали в новом уфимском ТЦ, выросшем на пепелище «Европы»
Сегодня, 12:00
«Были знакомы»: что скрывает трагическое ДТП с племянницей певца из Башкирии
Сегодня, 08:07
Лагерь заключенных: история руин у шихана Торатау в Башкирии
Сегодня, 08:21
«Бросаются на детей»: уфимка пожаловалась Хабирову на нашествие опасных существ
Сегодня, 07:45
«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО
Вчера, 11:26