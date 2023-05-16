Власти Башкирии согласовали сход граждан против нелегальной золотодобычи

Как сообщили в администрации, собрание пройдет в здании Темясовского Дома культуры. Изначально проведение собрания планировалось у подножия горы Ягалса. На собрании планируется обсуждение экологической повестки. В частности, речь идет о выдаче лицензий на разведку и добычу золота, цветных металлов и других полезных ископаемых.