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Власти Башкирии согласовали сход граждан против нелегальной золотодобычи

16 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
Согласованная муниципальными властями акция пройдет в селе Темясово

В селе Темясово пройдет собрание граждан, в рамках которого пройдет обсуждение деятельности золотодобытчиков на территории муниципалитета. Об этом Mkset сообщили в администрации Темясовского сельсовета.

Как сообщили в администрации, собрание пройдет в здании Темясовского Дома культуры. Изначально проведение собрания планировалось у подножия горы Ягалса. На собрании планируется обсуждение экологической повестки. В частности, речь идет о выдаче лицензий на разведку и добычу золота, цветных металлов и других полезных ископаемых.

Напомним, ранее согласованный с властями народный сход, посвященный нелегальной золотодобыче, прошел в селе Ишмурзино. Так, жители Баймакского района неоднократно сообщали о нелегальной деятельности, которую золотодобытчики разворачивали на территории муниципалитета. Как сообщал ранее СК Башкирии, фирму, имеющие лицензию на добычу полезных ископаемых месторождениях Баймака и возле деревни Кусеево Баймакского района, занимались добычей за пределами границ лицензированных участков.

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#Азамат Нухов
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