Верховный суд Башкирии не стал отменять срок уфимке, насмерть сбившей мать с ребенком

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу 28-летней уфимки Дарьи Сорокиной, которая сбила мать с ребенком в Зеленой роще.
Ранее Сорокину приговорили к трем годами лишения свободы в колонии-поселении с лишением права водить автомобиль сроком на два года. Женщина получила отсрочку от наказания из-за маленького ребенка до момента, пока ему не исполнится 14 лет.
Сегодня суд изменил приговор районного суда, исключив указание на отягчающее обстоятельство. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Напомним, инцидент произошел 27 июля в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. По словам самой виновницы ДТП, она якобы не заметила пешеходов, так как отвлеклась, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали тормоза и газа. В процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший — глава семьи — ходатайствовал о прекращении судопроизводства. 17 октября Кировский суд Уфы прекратил производство по делу. Однако в республиканской прокуратуре обжаловали это решение.