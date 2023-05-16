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Верховный суд Башкирии не стал отменять срок уфимке, насмерть сбившей мать с ребенком

16 мая 2023, 08:20
Фото: 1MI
Суд рассмотрел апелляцию и оставил приговор по делу в силе, сообщает объединенная пресс-служба судов 16 мая
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Дети

Верховный Суд Башкирии рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу 28-летней уфимки Дарьи Сорокиной, которая сбила мать с ребенком в Зеленой роще.

Ранее Сорокину приговорили к трем годами лишения свободы в колонии-поселении с лишением права водить автомобиль сроком на два года. Женщина получила отсрочку от наказания из-за маленького ребенка до момента, пока ему не исполнится 14 лет.

Сегодня суд изменил приговор районного суда, исключив указание на отягчающее обстоятельство. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, инцидент произошел 27 июля в Уфе на перекрестке улиц Софьи Перовской и Авроры. По словам самой виновницы ДТП, она якобы не заметила пешеходов, так как отвлеклась, чтобы покормить грудного ребенка, а затем перепутала педали тормоза и газа. В процессе разбирательств стороны примирились, потерпевший — глава семьи — ходатайствовал о прекращении судопроизводства. 17 октября Кировский суд Уфы прекратил производство по делу. Однако в республиканской прокуратуре обжаловали это решение.

#Дети#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#ДТП#Дети-сироты#Авария#Ребенок
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